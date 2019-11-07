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百度文库推出“文源计划”，AI反盗版、反查重

2019-11-7 19:22:59来源：网易科技作者：一橙责编：远洋评论：

11月7日消息，今日百度文库与首都版权产业联盟等单位联合推出版权保护“文源计划”，为内容创作者提供版权认证、版权扶持、版权保护的全链条服务。

据了解，今后，内容创作者可在百度文库为原创作品申请版权服务，审核通过后，即可获得版权认证、流量扶持、收入扶持、法务扶持等各项版权服务及权益。

百度知识垂类总经理阮瑜表示：“我们希望通过‘文源计划’，充分发挥各方优势，保障优质内容生产者的权益，借助百度的AI技术和平台资源扶持优质内容生产者，开启文档行业版权保护的新局面，助推内容版权生态更加健康繁荣的发展。”

据了解，百度文库联合首都版权产业联盟等单位推出的“文源计划”打造了完善的版权服务链。首先，内容作者申请时，需要经过百度文库线上身份证确认、人工审核、反盗版反查重等检验才能成功上线；在多重检验后，首都版权产业联盟会批量快速登记百度文库文档作品的授权。同时，在保护内容版权方面，“文源计划”也将通过版权预警、代理公证诉讼等途径保障内容创作者的内容版权。

据百度文库总经理李小婉介绍，百度文库会为认证文档提供流量扶持、收入扶持、法务扶持等权益。流量扶持中，系统会为版权认证的作品提供更高流量的曝光资源；收入扶持中，百度文库会增加认证作品的权重，提升原创作者的收入；法务扶持中，百度文库会联合首都版权产业联盟对原创内容进行全网监测，追究侵权内容的法律责任。此外，百度文库还成立了专项版权认证补贴，为用户提供著作权认证费用补贴，并对认证作品数量较高的用户给予奖金激励。

值得一提的是，会上百度文库联合首都版权产业联盟、百度学术、北京师范大学音像电子出版社、龙源数字传媒集团、中公教育、社会科学文献出版社、上海艾瑞市场咨询股份有限公司正式成立正版联盟，共同抵制盗版、侵权行为，倡导绿色、健康的行业生态。

据悉，“文源计划”将会辐射到百度文库的近6亿文档、18万名认证作者、7000家机构以及超千万名会员。

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关键词：百度文库

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