刘强东因个人原因请辞全国政协委员

IT之家11月7日消息 据《新闻联播》报道，11月7日，政协第十三届全国委员会常务委员会第九次会议在京闭幕，会议接受刘强东因个人原因请辞第十三届全国政协委员。

去年，第一次当选全国政协委员的刘强东在全国政协十三届一次会议第三场记者会上带来了3份提案。其中，最引人关注的是“电商扶贫”。在提案中，刘强东建议电商扶贫，要促进农产品规模化生产，提升农产品竞争力;实施“扶贫品牌”培育行动;出台鼓励政策，加快农产品物流设施建设;加大扶贫宣传，推进“消费扶贫”。