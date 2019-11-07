除了TNT，Smartisan OS还给手机行业带来了哪些改变

经历了一整年的波折，坚果手机终于带着新机回来了，只是这次它已经归属于字节跳动旗下，与锤子科技、罗永浩再没关系。重新回归的坚果Pro 3 还是「那个味儿」吗？我们已经在之前的文章中对这款产品进行了详细介绍。

整场发布会上，其实坚果Pro 3 的部分只占了一半时长，另外一大半时间给了Smartisan OS 7.0。不谈商业上成不成功，坚果手机在软件交互、效率提升上已经给我们带来了太多的惊喜，有一些功能甚至影响了整个业界。

这篇文章就带大家回顾一下，Smartisan OS给手机行业带来的改变。

大爆炸：手机上的文字处理神器

手机操作一直有一个痛点，就是在处理文字时效率低，不如电脑的键盘鼠标来得方便。锤子手机在Smartisan OS 3.0中加入了「大爆炸」的功能，用拇指大面积长按文字，文字会被「炸」成散落的字和词，在这个状态下可以快速选择想要编辑的文字，然后点击复制，进行进一步处理。

这个功能解决了「在大段文字中选择一部分进行编辑」的问题。遇到文字中一些难懂的词语或者英文词汇，可以直接选中进行翻译、搜索。遇到其中包含地点信息的文字，可以直接选中，然后分享到地图应用中进行搜索。它甚至支持「炸」开带有文字的图片，其实就是利用了OCR的功能。

大爆炸的创意不难复制，不少手机后来都加入了类似的功能。有的甚至更进一步，自动将相关的应用显示在屏幕下方，比如将电影名字与豆瓣连接、将地点信息与地图应用连接、将饭店名字与大众点评连接......用户在长按文字后可以直接跳转到相关的应用中，省去了再去选词、分享的过程。

其实大爆炸功能在公布之初就宣布了开源，后来搜狗输入法也加入了拆分选词的功能，还在更新说明中致敬了锤子科技。

在Smartisan OS 7.0中，大爆炸功能带来了更多的惊喜，除了炸文字、炸图片，还能炸声音、炸录屏。在会议或者地铁的场景下，播放视频无法听清声音，而有些视频又没有字幕，这时候利用「炸声音」功能，可以将手机内部的声音自动转化为实时字幕，方便在声音不大或者完全静音的情况下，了解视频内容。

这个功能其实类似 Google的Live Caption，它对听力障碍者也有很大的帮助。后续「大爆炸」还可能会加入实时翻译的功能，方便观看国外视频。

「炸录屏」的功能则是方便你从一段视频中提取想要的画面。系统会将每一帧的画面都截取下来，你可以选择任意一张保存，或者将多张图片合成GIF图。有的人喜欢从影视剧中截取台词语录，手动截图会很复杂，用大爆炸可以直接截取每一帧画面，然后选择多张图片拼成一张长图，十分方便。

系统级的语音输入

语音输入在今天已经变得很流行，不过几年前它的接受度可没那么高。大部分人认为语音输入的准确率不够高，完全没有到代替文字输入的地步，而Smartisan OS最早把语音输入做到了系统全局。

在声音环境相对复杂的发布会现场，老罗对着手机说出一串复杂的长段语音，手机上内置的讯飞语音引擎瞬间就将它转化成了文字，识别率在97%以上（2016年10月）。语音后来成了锤子手机、子弹短信、Smartisan TNT等产品上的「杀手锏」，也让更多人知道了「科大讯飞」。

科大讯飞的知名度、股价，讯飞输入法的下载量，都在那次发布会后大幅上涨。伴随着AI、智能音箱、电动汽车的发展，语音交互也变成受行业追捧的技术。现在你还可以用语音输入来识别粤语、四川话、天津话、东北话等方言，语音输入这种方式，已经被大部分人所接受。

Smartisan OS上备受好评的闪念胶囊，其实也是以语音输入为核心。目前已经有一些第三方应用实现了类似的功能，不过体验上还是无法与系统级的闪念胶囊比。

子弹短信：提升通讯软件沟通效率

子弹短信曾经创下了「上线七天，融资1.5亿」的记录，它的核心功能就是「语音文字双输入」。在发送消息时，用户可以直接使用语音输入，效率更高。接收消息的人可以同时看到语音，和转化后的文字。这个功能提升了通讯软件的效率，后来被今日头条的「飞聊」借鉴（一家人说什么借不借......）。

大量的长段语音经常使人崩溃，子弹短信用「语音进度条」解决了这个问题。其实更需要这个功能的是微信，子弹短信发布后不久，就传出了微信内测「语音进度条拖拽」的消息。而手机QQ在8.0版本中，也加入了语音进度条的功能，它还支持2倍速播放，效率更高。

虽然子弹短信在用户量上不能和微信、QQ这些老牌通讯软件抗衡，但它的一些功能的确给用户带来了便利。

锤子便签：「最美」的长文排版工具

Smartisan OS推出过不少独立应用，最受好评的应该是锤子便签。它排版美观，并且支持长图分享，不少官方机构在微博上发表长文，都喜欢用锤子便签来排版。它也是最早支持Markdown语言的便签应用之一，支持网页版，Android、iOS用户都可以使用。

Smartisan OS中还有很多人性化的设计，消除应用角标、短信延时取消、短信验证码驻留、远程协助......有很多功能在技术上不难实现，关键是没有其它人做，而Smartisan OS则一直在关注这些看似「没用」的细节。

让人欣慰的是，坚果手机虽然更换了门面，但这些「精神遗产」都悉数保留。对于一个消费者来说，他会去关注手机的种种细节，拍照好不好、续航长不长......但对于整个业界，也许这些理念创新才是最宝贵的「精神财富」。