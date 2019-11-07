同城配送快递员：我“太南了”

同城快递员李松在公车上的移动电视里看到了这样一则新闻：《深圳查获非法“寄血验子”机构，涉嫌采血赴港鉴定胎儿性别》，当时冷汗都下来了。

让他感到吃惊的是，电视画面中可以看到机构用于采血的试管、血袋。这些与他不久前跑腿配送过的都十分相似，“我们做同城快递的永远都不知道，自己会见到什么顾客、拿到什么包裹。”

对于逐渐被市场接受的同城快递业务而言，钱似乎越来越好赚了，但是麻烦和隐忧也随时而来。

No.1闪送、同快难查验，诡异快件有隐忧

李松告诉懂懂笔记，前几天他在APP上看到有顾客下单，于是便急忙赶到福田竹子林附近一处商业大厦。没想到，顾客需要他“跑腿”配送的，却是一袋装有血液的试管，一共有六、七支。

“我玩过生化危机那个游戏，这试管袋子上还印有生化标志呢，真的害怕但不敢拒绝呀。”他透露顾客下单后快递员若拒绝送件，有可能会遭到投诉。因此，他还是决定咬牙接单，“目的地是岗厦附近的大厦，距离其实也不算远。”

不巧的是，李松的电动车因为故障送修，因此他不得不乘坐公交通勤。在路上他心里一直在打鼓，担心手中试管会被打翻、磕破，害怕其中装的血液会有传染病源。

“中间想过向客服上报的，但害怕耽误时间被投诉，所以还是忍着没说。”尽管新闻报道让李松送了口气，或许自己送的试管也不会有传染病源的血液，但他担心自己可能不知不觉中，成了“寄血验子”机构的送货员。

近两年同城快递、“闪送跑腿”业务已经逐渐被用户接受，尽管价格远远高于快递服务，但是“一小时内必达”的便利性，也让这些业务逐渐火爆起来。

就在10月24日，顺丰也将旗下同城配送送业务“扶正”，并宣布独立运作。由此可见，同城快递、“闪送”已经成为快递企业的重要盈利来源。

“但如此便捷的物流配送方式，很可能被一些不法分子、不良企图的用户所利用，真的很可怕。”近期有多位同城配送从业者向懂懂笔记反映称，不少快递员在实际的城配工作中，总会收发到各种各样奇葩货品、神秘包裹。甚至有疑似违禁品掺杂其中，都让快递员感到十分担忧。害怕一不小心，就成为了不法分子的“共犯”。

“同快不像快递，大多缺乏正规仪器能够查验商品，很多时候也是平台方和配送员贪图利益，大家都睁一只眼闭一只眼造成了这种现状。”一位同快从业者表示。

李松也告诉懂懂笔记，他们快递员拿到货物之后，通常是立刻启程“点对点”配送货物。由于时效和模式限制，自己无暇对货物进行查验（只是问一下客户）。如果是违禁商品、有毒有害包裹，他们很难提前能够知晓。

“如果顾客有意为之，利用同城配送的一些缺陷，送违禁品很难被发现。”李松的前同事，“现役”快递员小何就透露，自己在今年春节前就曾不知不觉地送过一袋烟花爆竹，当时收件人拆袋查看商品时，他差点吓昏过去。

“你想想，我可是提着这一纸箱‘定时炸弹’在闹市里骑了近5公里电动车。”如果这袋烟花爆竹突然发生爆炸，后果可以说是不堪设想。小何透露，尽管平台规定如顾客交付物品有危险品、违禁品，他们可以拒收。但实际服务中，如果因查验商品耽误时间并导致配送误时，快递员仍会被平台“规定”予以处罚。

这种处罚在快递员眼里才是最最“危险”的操作，罚钱的最终受害者可是自己。“所以有时看到一些废旧、鼓包的锂电池，奇怪的瓶装粉末，有颜色的溶液也都送了，只能祈求顾客不是犯罪分子。”

小何苦笑说道，快递员一单不过赚十几二十元，可以说是赚着卖白菜的钱，操着卖白粉的心。如果哪天配送的商品真出了问题，即便不知者无罪，恐怕也要无辜卷入一场风波中，“这是很多同快和闪送的快递员不想做下去的原因。”

不过，很多同快的配送员都大呼“太南了”，除了快递的货物可能涉及风险以外，还有什么情况会让他们感觉“很受伤”？

No.2“实名”却是灰产，快递员成“背锅侠”

“跑腿容易祸从天降，成了替死鬼。”

来自湖南的阿育，是某跑腿平台深圳福田片区的快递员。他告诉懂懂笔记，本以为快递员相比送外卖、送快递能多赚一些，然而入行还未“满月”，他便因为一单同城快递吃了大亏。

回忆起这段经历，他的情绪还是有些激动。华强北是他经常接单的区域，因为订单频率高，阿育和不少快递员都喜欢“扎堆”在这里等订单。

“有一天来了一单，说是送手机去南山。那单刚好凑满奖励，可把我给高兴坏了。”但让他奇怪的是，下单的顾客居然不在商场的档口内，而是主动将送机送到华强北大街的街角，“人家眼巴巴地等了我半天，估计是着急送手机给客户吧。”

然而，当他将手机送到南山学府中学附近的目的地时，却被接货人叫住了。原因是这位买家拆开手机包装之后，发现手机型号、成色，皆与卖家的描述不符，“说是朋友介绍的卖家，不会出问题，然后就问我有没有掉包？”

阿育连声否认，并表示自己连盒子都没打开就直接送来了。然而，就在买家打算联系卖家时，却发现对方已经“失联”了，“因为不是在档口取的手机，也不知道哪家店的，之后这个人就直接投诉了我。”

他告诉懂懂笔记，同城快递虽然方便，但也要求寄件方、派送员实名认证，方可下单寄件。但互联网上流传着大量代应用实名的灰产分子，如果真的在快递中产生纠纷事件，很难追溯寄件人的真实信息。“遇到这种情况，有时平台也会判定是快递员的责任，毕竟投诉调查的过程是不公开的。”

根据阿育提供的线索，懂懂笔记在某二手电商平台上找到了不少代实名灰产服务，几乎主流的APP应用都能够进行代实名认证。也就是说，不法分子如果通过同城配送、“闪送跑腿”将有问题的商品送至买家的手中，即便是“实名”的情况也会无据可查，“有同行说，现在微商送三无面膜产品、高仿名牌衣服，也都是通过这种方式规避法律责任，消费者维权很难。”

看来，这种“实名用户”派送的商品，出了问题后快递员往往就成了“背锅侠”，轻则处罚，重则丢工作。只要搞定了实名这一问题，不良、不法分子就可以肆意践踏平台规则，任何假冒伪劣、问题产品的责任都可推给快递员、同快平台。

No.3除了傲娇货品还要提防恶作剧

除了不明货品派送、不法分子假实名的问题，让同城快递员同样苦恼的，还有傲娇货品和恶作剧。

“闪同城快递和送外卖一样，都是和时间赛跑的行业。”于海洋是广州同城配送众包的一名快递员，他告诉懂懂笔记，自从入行开始自己就把时间概念放到了首位。

为了抢市场，一些同城快递平台什么样的承诺都敢印广告上，“现在好些了，之前平台是承诺同城一小时内一定送达，真的要赶死人了。”然而让于海洋无奈的是，广州中心城区大部分目的地一小时内虽然能够送达，但是赶上奇怪的傲娇货品，往往也让他们束手无策。

“很多蛋糕店，都喜欢让闪送和同快送蛋糕，但蛋糕真的难送。”他告诉懂懂笔记，自己和同事最怕送的正常商品就包括蛋糕，尤其是那些精致的、有特殊造型的蛋糕。因为对快递时间有要求，他们往往是拿了东西就急忙上路。但是造型蛋糕太娇气了，骑行时总要平稳和缓慢一些。有时他们虽然保全了蛋糕的造型，但却因为时效问题被用户投诉，“如果我赶时间送，最后颠坏了蛋糕，也是要被投诉！”

相比于海洋，深圳某“闪送”快递员小许的遭遇就更加匪夷所思。就在国庆节前，他在配送一束鲜花的过程中，差点被收件方胖揍一顿。“当时接单到了花店，拿到了一大把黄白菊花的时候，我心理就有些忐忑不安了。”辛辛苦苦将花束送到目的地，他却发现是一对新人的婚礼现场，这时他担心自己可能遭遇了一场恶作剧。

“应该是对新人不满吧，前任的恶作剧，但却拿我这个跑腿的开涮，还好我见情势不对就诚恳道歉了，不然估计是要被亲友团胖揍一顿。”回想起那一幕，小许至今心有余悸。

如果说外卖配送，送的是食品。那么同城快递和“闪送“，送的很可能是“未知”。

对此有分析人士指出，市场“乱象“与同城快递配送平台精于拓展、疏于管理和运营有关。只要“双实名”，任何东西都可通过闪送跑腿送达，但是货品是否违规，是否违禁，也只是凭快递员肉眼去“扫描”。这里面的雷，究竟应该谁来背？

【结束语】

拼时效、拼价格的竞争环境，使得一些闪送、同快平台及个人对安全问题敷衍了事。长此以往，同城快递、闪送的未来真的会令人担忧。同城快递和“闪送“的确激发了巨大的市场需求，但任何商业模式的前提，都应该是遵守安全、合理的规则，只有这样才能真正、有效地解决物流配送“最后一公里”的难题。也只有快递员送件安心，用户收件才会放心。