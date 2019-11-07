邬贺铨：中国5G基站辐射远低于欧美，有些人不太理解基站的价值

11月7日消息，在昨日举办的2019中国无线电大会上，中国工程院院士邬贺铨发表5G主题演讲时频出“金句”。比如，为什么一秒钟下载一部电影，不完全是刚需，因为“中国人别的不多，时间还是有的”；再比如，“过去玩游戏要买很高档的终端，连鼠标都不一样，让终端有很强的计算能力，甚至把游戏下载到终端。现在应用5G直接上云，云的能力就是终端的能力”。

随着5G正式商用，三大运营商公布5G套餐，老百姓对于无线基站辐射的担忧，依然是业界关心的问题。邬贺铨说，两个多月前在云南，当地通信部门告知他，某个小区因为癌症发病率上升，归咎于有基站天线，尽管基站辐射是符合国家标准的，但政府在老百姓投诉下，向通信部门施压证明“基站与癌症发病率无关”，通信部门无法开具证明，只好拆了基站，然后小区就断了信号。

我国的移动通信基站辐射标准是按照IEC标准，欧盟的标准、美国的标准、日本的标准都比我国高12到15倍。原因在于上述国家和地区基站选址非常困难，基站半径很大，发射功率也非常大。邬贺铨表示，尽管有很多数据证明5G的电磁辐射水平相对来说还不错，而美国比中国高得多，但美国没有中国这么多养生节目，中国老百姓不太理解基站的价值。

邬贺铨还表示，尽管5G支持三大场景，但现在很难说清有什么应用最热门。不过，3G兴起时还没有智能手机，4G兴起时没有移动支付和移动视频，也没有后面的快手和抖音。所有的移动互联网业务都是具备一定规模后才出现的。同时，5G时代采用App模式生成业务，有很多种开发模式，同时会增加安全风险，面临复杂的运营能力，需要增加很多管理措施。