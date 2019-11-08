应急管理部：滴滴等网约车交通死亡率比出租车低26%

11月7日晚间，应急管理部信息研究院发布《中国网约车安全发展研究报告》。报告指出，国内主要网约车企业比传统出租车具有更高安全性，交通事故亿公里死亡率比巡游出租车低26%。

目前，国内每3个打车人中，至少有1人使用网约车。获得城市经营许可的网约车平台也已经超过140家。网约车安全已经成为交通运输新业态安全发展的重要组成部分。不过，平台弱连接、互联网去中心化、零工经济等特点，使网约车呈现出与巡游出租车不同的安全规律。

网约车交通事故死亡率比出租车低26%

报告课题组专家、应急管理部信息研究院吴大明说，从主要网约车企业的统计数据来看，跟巡游出租车相比，这种新兴出行方式有着更低的道路交通事故亿公里死亡率，更高的乘客安全感。

报告同时指出，随着行业规范逐渐完善，网约车声誉随之回暖。在出行时，倾向选择网约车的受访者超过了巡游出租车，放心独自乘坐网约车出门的受访者超七成。

据吴大明介绍，课题组在综合分析了最新公开数据后发现，自2012年至2018年，巡游出租车交通事故亿公里死亡率持续下降，2018年已下降至0.36。不过，国内主要网约车平台呈现出更高的安全性。比如，滴滴2018年全年道路交通事故亿公里死亡率与巡游出租车基本相当。今年上半年，滴滴这一数据降至0.26，比巡游出租车2018年全年低26%。

在乘客安全感层面，主要网约车企业同样优于出租车行业（含巡游出租车和网约车）平均水平。报告从19个维度对比发现，在遵守交通规则及驾驶平稳、应急沟通过程等15个方面，网约车得分均更高。

网约车安全管理更加精细化

报告认为，网约车行业安全功能整体提升的背后，是各平台持续努力的结果。

报告显示，在经历了几次重大安全事件后，Uber、Lyft、神州、首汽、滴滴等投入大量人力、物力建设安全体系。比如，国外Uber把2018年定位为“安全”年，扩充公司安全组织，设计安全功能；Lyft在安全标准等方面向Uber看齐；国内神州围绕“安全和服务”，制定了3大核心标准和17项基本标准；滴滴2019年全年在安全方面的资金投入将超过20亿元，各级安全工作团队已超2500人，相当于每四五名滴滴员工中，就有一名专职负责安全工作。

报告从行程前、行程中、行程后三个环节，对比了国内部分网约车平台公司30多项安全功能。结果显示，在提升安全度上，各家网约车企业各有技术亮点和功能侧重点，滴滴相对更完善。

北京交通大学教授宋守信认为，跟传统巡游出租车不同，网约车借助大数据、人工智能等提升安全度，有更大的精细化管理空间。比如，网约车可以实时监控车辆运行、行程分享、110报警、分析司机不安全驾驶行为、干预车辆轨迹异常现象等。

不过，网约车作为新业态，在多方面遭遇行业空白。安全专家彭成研究员表示，为进一步提升网约车安全，既要持续从智能化技术层面思考解决方案，更得从行业空白和行业痛点入手，需要依靠平台、乘客、司机及主管部门共建。