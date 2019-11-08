关于5G套餐的几个为什么

10月31日，在2019年中国国际信息通信展览会（以下简称PT展）上，工信部副部长陈肇雄宣布：5G商用正式启动！与此同时，三大运营商公布了5G套餐价格，并于11月1日正式启动5G套餐商用。

从当前来看，三大运营商公布的5G套餐最低月租128元起，最高可达599元，与现有主流4G套餐相比，价格确实要高出不少，这也让不少消费者对购买5G套餐望而却步，不禁感叹：“5G，爱不起”。

当然，5G套餐价格只是一方面，毕竟没有5G手机，5G网络也用不上。然而，目前5G手机的种类略少、售价偏高也成为“劝退”消费者上5G的原因之一。

那么，究竟5G定价合理吗？未来5G套餐是否会更实惠？什么时候是购买5G手机的最佳时机？带着种种疑问，我们也就5G套餐进行了一波追问和调查。

“尝鲜”5G套餐

从三大运营商给出的套餐数据来看，中国移动的5G套餐被命名为“智享套餐”，分为“个人版”和“家庭版”两种。其中“个人版”套餐从128元到598元，套餐内含流量从30GB到300GB不等；“家庭版”则从169元到869元，套餐内含流量与“个人版”相同，为30GB到300GB区间。两个版本各包含有5个不同的资费档次，每个资费档位内所包含的流量与通话语音各不相同，费用越高、赠送越多。

图1：5G智享套餐个人版

图2：5G智享套餐家庭版

中国电信的5G商用套餐则分为7个不同的资费档次，分别为129、169、199、239、299、399、599元，套餐内流量从30GB到300GB不等。

中国电信5G套餐

中国联通的5G资费套餐分为129、159、199、239、299、399、599元七个档位，包含的流量从30GB-300GB不等。

中国联通5G套餐

不难看出，在5G套餐价格方面三大运营商基本保持趋同，没有了之前价格战的套路。

从速率来看，与4G的首发套餐相比，此次5G首发套餐最大的亮点在于引入“限速机制”，这意味着各价位套餐支持的5G网络峰值速率也有所不同。运营商将峰值速率设置为500Mbps和1Gbps两档，即“低价低速，高价高速”。

据了解，这种定价模式主要是出于“上网速度也当产品卖”的理念，类似固网宽带按速率销售的经营模式，用户花更多的钱，购买更高的套餐，就能享受到更加优质和快速的网络服务。

对于5G套餐500Mbps和1Gbps两档的划分，付亮认为，这样更有利于体现5G的速度优势，也为未来提供低价产品留下了空间。

电信分析师付亮表示，目前推出的5G套餐只是初始套餐。与4G时代单一按流量收费不同，在未来，运营商将推出多样化的收费模式，包括进一步优化按网速定价的模式，按内容、服务、场景收费等。

5G套餐贵？不贵？

5G套餐价格一经公布，网友便开始纷纷调侃“我觉得4G手机挺好用的”、“用不起，用不起”、“5G套餐，老夫告辞”等等，贵成了用户抗拒5G的主要因素。

说实话，在笔者看来，5G套餐的价格相较于4G而言对于普通用户来说确实有些略高。但综合而言，5G套餐刚起步略贵还是合乎情理的，毕竟5G尚在建设中，运营成本也比4G高很多。

对于运营商而言，无论是改造 4G 基站还是新建 5G 基站以及铺设室内的小基站，都需要运行商持续投入资金进行建设。在 5G 信号达到今天 4G 信号的水平之前，建设新基站仍然会源源不断地抽取运营商的利润。

为了弥补 5G 初期基础设施建设带来的亏损，5G 套餐的价格略高自然是最简单直接且粗暴有效的方法。但随着基站建设的完成和信号覆盖的完善，5G 的流量资费也会慢慢回落下来。

从另一方面看，中国5G套餐目前的资费水平已经低于国际主流运营商。美国、芬兰等国家主流运营商的5G套餐基本在500多元，韩国5G套餐最低300多元。可见，我国5G资费还是相对便宜的，并且网速也相对更快。

5G手机换？不换？

早在5G套餐还没落地的时候，华为、三星、OPPO、vivo、中兴等手机厂商就已经陆续推出了5G手机以求抢先市场。现在5G套餐浮出水面，也再次勾起用户蠢蠢欲动的心。

究竟要不要换5G手机也成为用户比较纠结的点。其实从目前来看的话，大部分的5G终端价格在5千元左右，并且价格还呈下降的趋势。

中国电信预计，2020年中将迎来5G手机规模换机潮，5G手机价格将迅速下降，2020年上半年5G手机将普及至3000元以下位段，2020年底可覆盖2000以内价位段。

此前，中国移动通信集团有限公司副总裁李慧镝也明确表示，2020年底推出1000元到2000档5G手机，实现高、中、低端5G产品协同发展。

中国信息通信研究院政策与经济研究所高级工程师龚达宁表示，此前4G手机时代，全球用户也经历了手机价格昂贵到亲民的过程。随着用户规模不断增加，研发成本摊薄，预计2020年到2021年左右，5G手机价格将会迎来较为明显的下降。

从各方面的信息以及专家观点来看，笔者建议，中毒终端爱好者、商务人士、或者有强烈意愿想要尝试5G的用户可以根据自身情况先行试水，其他普通用户可以稍作等待，预计明年年底左右，不论是5G套餐资费还是终端价格都会有明显下降。