动视暴雪第三季度营收13亿美元，净利润同比降22%

北京时间11月8日凌晨消息，动视暴雪今日公布了2019财年第三季度财报。报告显示，动视暴雪第三季度净营收为12.82亿美元，高于该公司此前预期的11.05亿美元，但低于去年同期的15.12亿美元；净利润为2.04亿美元，与去年同期的2.60亿美元相比下降22%。动视暴雪第三季度业绩超出华尔街分析师预期，但第四季度和全年业绩展望未达预期，导致其盘后股价下跌逾2%。

在截至9月30日的这一财季，动视暴雪的净利润为2.04亿美元，每股摊薄收益为0.26美元，这一业绩不及去年同期。2018财年第三季度，动视暴雪的净利润为2.60亿美元，每股收益为0.34美元。动视暴雪此前预期第三季度每股收益将达0.05美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），动视暴雪第三季度调整后每股收益为0.38美元，高于公司此前预期的0.20美元，但低于去年同期的0.42美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28名分析师此前平均预期动视暴雪第三季度每股收益将达0.23美元。

动视暴雪第三季度净营收为12.82亿美元，高于该公司此前预期的11.05亿美元，但低于去年同期的15.12亿美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25名分析师此前平均预期动视暴雪第三季度营收将达11.6亿美元。按业务部门划分，动视暴雪第三季度来自于产品销售业务的净营收为2.60亿美元，略低于去年同期的2.63亿美元；来自于订阅、授权及其他业务的营收为10.22亿美元，低于去年同期的12.49亿美元。

动视暴雪第三季度预定收入（Net Bookings，去除递延收入的影响则等于净营收）为12.1亿美元，低于去年同期的16.6亿美元，但仍超出分析师预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期动视暴雪第三季度预定收入为11.7亿美元。

不按照美国通用会计准则，动视暴雪第三季度运营利润率为27%。动视暴雪第三季度运营现金流为3.09亿美元，过去12个月的运营现金流为19.1亿美元。

动视暴雪第三季度总成本和支出为10.35亿美元，低于去年同期的12.47亿美元。其中，产品开发支出为2.10亿美元，低于去年同期的2.63亿美元；销售和营销支出为1.82亿美元，低于去年同期的2.63亿美元；总务和行政支出为1.77亿美元，低于去年同期的2.08亿美元；重组相关支出为2400万美元，去年同期并无这项支出。

动视暴雪预计，2019财年第四季度该公司的净营收将达18.12亿美元，不及预期；每股收益将达0.29美元，不按照美国通用会计准则的调整后每股收益将达0.43美元，不及预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25名分析师此前平均预期动视暴雪第四季度营收将达27.5亿美元，28名分析师此前平均预期动视暴雪第四季度调整后每股收益将达1.27美元。

动视暴雪还预计，2019财年全年该公司的净营收将达63.15亿美元，不及预期；每股收益将达1.56美元，不按照美国通用会计准则的调整后每股收益将达2.13美元，不及预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27名分析师此前平均预期动视暴雪2019财年营收将达63.7亿美元，31名分析师此前平均预期动视暴雪第四季度调整后每股收益将达2.21美元。

当日，动视暴雪股价在纳斯达克常规交易中下跌3.21美元，报收于54.55美元，跌幅为3.31%。在随后截至美国东部时间周四下午5点10分（北京时间周五早上6点10分）的盘后交易中，动视暴雪股价再度下跌1.30美元，至53.25美元，跌幅为2.38%。过去52周，动视暴雪的最高价为65.40美元，最低价为39.85美元。