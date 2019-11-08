王志勤：中国对5G专网专频呈包容审慎的态度

5G目标进入各个垂直行业，不少行业也对5G表达了浓厚兴趣，并期望获得专用频谱资源，建设5G专网。是运营商统筹建设一张5G网，通过网络切片等方式给行业使用，还是行业自行建网，今年下半年已经引发了不少讨论。

在昨日举办的2019中国无线电大会上，中国信息通信研究院副院长王志勤谈到了5G专网应用。过去很多行业以专网的形式建设，包括窄带和和LTE宽带。目前各国发放5G频率的进度正在加快，其中一部分国家有行业客户提供专用频率的规划，例如德国将3.8G频段的部分频率发给制造业，日本则将4.6G至4.8G频段留作5G专用网络。

中国对5G专网专频持包容审慎的态度。在5G的初级阶段，行业应用不是很广的情况下，是否可以让行业共同投资建设？同时，专网比较分散，产业链集聚要求很高，专用设备和终端价格较高。“5G频谱可能很难分给单独的一个行业，一方面我们积极探索行业的模式，另外积极研究5G行业应用是不是真的需要单独的专用频率，包括必要性、可行性及具体模式。”

王志勤发现，在欧洲发放频谱以后很难运营5G专用网络，最后网络还是由运营企业来建设，这些都说明5G专网专频依赖更多模式的发展。5G的初衷也是为了填补行业的信息鸿沟，满足行业所需的高可靠、低时延等性能，网络切片是一个很好的选择。

“我们可以看到，在很多具体的行业，工厂园区、矿山，包括电网，按需部署，提供个性化应用，针对原有专网打造宽窄带融合，可能在相当长一段时间还会并存。希望客户更多地应用公网，包括无线技术、有线技术等等多种技术的融合，为行业客户、专网客户提供一个很好的网络发展基础。”王志勤表示。