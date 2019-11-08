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又一款产品下架！Juul宣布在美停售薄荷味电子烟

2019-11-8 8:23:36来源：新浪科技作者：星海责编：骑士评论：

北京时间11月8日早间消息，本周四，电子烟制造商Juul宣布将会在美国停售薄荷味尼古丁电子烟烟弹，因为有迹象显示青少年很喜欢薄荷味烟弹。

《美国医学协会杂志》本周发布报告称，在美国10年级至12年级Juul用户群体中，薄荷味烟弹最受欢迎。在美国高中和中学学生群体中，Juul电子烟比其它品牌更受欢迎，60%的高中生和54%的中学生说Juul是他们经常选择的品牌。

Juul CEO K.C.克罗思韦特（K.C. Crosthwaite）在宣布今天的决定时声称这一调查结果“不可接受”。他还说公司要与监管者、检察长、公共健康官员及其它相关人士携手合作，阻止未成年人吸食电子烟，公司希望能赢得社会的信任。

去年，Juul已经从美国零售货架上撤下畅销的芒果味、黄瓜味、水果味烟弹，零售店只销售烟草味、薄荷味、薄荷醇烟弹，但网上仍在销售各种口味的烟弹。上个月，Juul宣布将会在网上停止销售水果味、甜点味尼古丁烟弹。

虽然Juul做了努力，但最新研究报告显示在青少年群体中Juul的流行度没有降低。今年，美国高中生群体中吸食电子烟的学生已经占到27.5%，比去年的20.8%高很多。

Juul在声明中表示，在美国，网上很快就会停售薄荷味尼古丁烟弹，公司也不会再接受来自零售商的薄荷味烟弹订单；但在国际市场，Juul仍会销售薄荷味及其它受欢迎的烟弹。

Parents Against Vaping E-cigarettes组织创始人梅雷迪斯•伯克曼（Meredith Berkman）认为，Juul的决定来得太晚，力度太小，她认为即使不再销售薄荷味烟弹，青少年也不会受到太大影响，他们会选择薄荷醇电子烟。伯克曼说：“如果你真的在乎，那就应该将薄荷醇电子烟一起停售。孩子们会选择薄荷醇电子烟，地球人都知道。”

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关键词：电子烟

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