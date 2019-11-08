PSN港服免费送《死亡搁浅》头像：六款宝宝表情巨萌

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IT之家11月8日消息 今日凌晨PSN港服中文官微表示，为迎接《死亡搁浅》首发特意为大家释出六款全新的PSN头像，对《死亡搁浅》感兴趣的或已预购游戏的玩家不妨换上新头像感受一下。
据悉，此次官方释出的“布桥斯婴儿/Bridge Baby”PSN头像总共有六款，分别为赞好,受惊,兴奋,发脾气,睡眠和断线，兑换截止日期为11月24日，兑换代码为“5GM6-8FNK-2LHF”，感兴趣的玩家请尽快兑换。
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