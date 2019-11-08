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Java开发工具IntelliJ IDEA发布新插件：可检查注释、文档与 commit 语法

2019-11-8 8:45:44来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

开发中不仅会涉及编程语言，其中有许多内容是面向人类而不是编译器的，比如字符串文字、注释、Javadocs、commit 消息等，这些都是自然语言而不是编程语言，而不同的地区使用不同的语言来输入这些内容，像中国人大部分使用中文注释。

一般 IDE 只会对程序中编程语言部分进行语法、样式与拼写等检查，现在 IntelliJ IDEA 新增了一个可以检查编码时自然语言的插件 Grazie，它除了检查简单的拼写错误，还具有一定的智能，可以在语法出错时提出警告。

默认情况下，Grazie 仅包含英语，但是可以添加 15 种以上的其它语言模型，在下载并启用相应模型之后，所有检查都在本地执行。要添加其它语言并配置规则，需要打开 Settings / Preferences，然后选择 Tools | Grazie。

Grazie 还有一个强大的功能，例如，如果你的英语不怎么样，那么 Grazie 会制定规则来突出中文使用者在英语文本中常见的错误。比如混淆使用“than”和“then”、“adapt”和“adopt”。

2019.2.4 版本开始，Grazie 可用于 IntelliJ IDEA，详情查看：

https://blog.jetbrains.com/idea/2019/11/meet-grazie-the-ultimate-spelling-grammar-and-style-checker-for-intellij-idea

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关键词：Java

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