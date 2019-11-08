英特尔“官宣”Cascade Lake至强可扩展处理器产品精简计划

IT之家11月8日消息 为减少新系列中的SKU数量，英特尔于本周正式启动了第二代至强可扩展（Cascade Lake）处理器的精简计划：比如Xeon Gold 6222和Xeon Gold 6262，英特尔建议改用这些产品的其他版本。

英特尔提到的英特尔20核Xeon Gold 6222处理器的基础/睿频为1.8 / 3.6GHz，拥有27.5MB缓存。24核Xeon Gold 6262的频率为1.9 / 3.6GHz，拥有33MB缓存，它们可能只适用于部分客户。该系列家族还包含了Xeon Gold 6222V与Xeon Gold 6262V。

英特尔所提到的处理器在核心数量、频率、缓存大小、热设计功耗（TDP）等方面具有相同的规格，但具有三个UPI链接以实现更通用的4P配置。从英特尔ARK数据库来看，它们的价格也没有太大区别。

英特尔旨在通过停产Xeon Gold 6222 / 6262来减轻产能压力并让自家SKU管理变得更加轻松。同时英特尔建议需要Xeon Gold 6222 / 6262处理器的客户在2019年12月27日之前下单，最终交付时间为2020年11月6日之前。而Xeon Gold 6222V / 6262V将继续可用。