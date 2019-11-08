国家铁路集团：5G成熟后考虑用900M频段建设5G专网

5G在垂直行业的应用拓展，铁路系统是一个非常重要的大行业，铁路系统如何看待5G应用，是业界很多人都关心的问题。

在11月6日开幕的2019中国无线电大会上，中国国家铁路集团有限公司工电部通信主管姜永富发表演讲表示，2017年以来国家铁路集团提高了智能铁路的建设部署，以复兴号为主的铁路运营建设，通过全面感知、泛在互联，融合处理、科学决策、主动学习，更加安全可靠，更加经济高效，更加温馨舒适。经过近几年的研究和酝酿，发展出了未来铁路移动通信的基本原则和思路。

一是坚持安全底线，继续发展铁路移动通信专网。各国铁路在解决铁路的安全问题上，按照“专网为主，公网为辅”的原则，推进各频段的移动通信技术应用，专网为主是解决安全，列车运行安全问题，其他的业务应该说有专网条件用专网，没有专网条件就用公网。

二是面向实际需求，选用合适技术发展铁路专网。铁路过去在研究4G，这两年也在跟进5G，目前国铁集团的主要关注重点是4G，标准最完善，产业支撑能力最强，标准化水平最高，基于4G的LTE—R系统部署，满足铁路区间沿线核心关键业务的需要。5G技术成熟稳定后，利用铁路已有的900M频段资源，研究应用铁路专用5G技术，在铁路枢纽、站场等热点地区部署，与LTE—R融合实现专网应用。

三是控制建设成本，科学规划铁路专网用频。目前铁路的主要使用频段就是LTE—R频段。

四是依托国内产业，增强专网自主创新能力，这是铁路发展这么多年取得的一个重要经验，必须依靠国内创新的资源来研发我国铁路装备，也可以提高中国铁路“走出去”的能力。

五是开展合作交流，提升中国铁路移动通信应用水平，助力“走出去”战略。将中国铁路的移动通信标准辐射出去，加强对外合作，推进铁路技术装备走出去。目前，很多国家都使用了中国铁路的通信设备。