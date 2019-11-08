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京东双11会员大促：爱奇艺黄金会员+Plus年卡=118.8元

2019-11-8 9:30:14来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

京东+爱奇艺11.11联合大促现已开启：爱奇艺黄金会员+Plus年卡限时118.8元，且支持红包+京豆抵扣付款，点此购买

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• 活动时间：即日起~11月11日

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• 如不需京东PLUS会员，可单买爱奇艺黄金会员年卡，仅需89元，点此购买：手机点此 | PC点此

会员详解：

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• 其他会员活动：


会员原价/活动价
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爱奇艺
黄金会员年卡+京东Plus会员年卡￥396/￥118.8点此
黄金会员年卡￥198/￥89点此
黄金会员季卡￥50/￥22.5
黄金会员月卡（新用户）￥20/￥6
钻石会员年卡+携程超级会员年卡￥498/￥249
钻石会员季卡￥148/￥74
钻石会员月卡（新用户）￥/￥9.9
腾讯视频
VIP会员年卡￥198/￥99点此
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VIP会员季卡￥58/￥29点此
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网易云音乐
黑胶会员半年卡
￥90/￥49点此
黑胶会员季卡￥45/￥27点此
芒果 TV
PC移动影视会员年卡￥198/￥79点此
PC移动影视会员季卡￥55/￥22
全屏影视会员年卡￥330/￥132
全屏影视会员季卡￥85/￥34
优酷
VIP会员年卡×2张￥396/￥188点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡+凯叔讲故事会员年卡￥563/￥248点此
VIP会员年卡+蜻蜓FM会员年卡￥426/￥118点此
VIP会员年卡+掌阅VIP年卡￥396/￥118
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VIP会员半年卡￥108/￥54点此
VIP会员半年卡+喜马拉雅会员年卡￥326/￥218点此
VIP会员月卡（新用户）￥20/￥10点此
VIP会员月卡+喜马拉雅会员月卡￥40/￥20点此
酷喵会员年卡￥479/￥199点此

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