京东双11会员大促：爱奇艺黄金会员+Plus年卡=118.8元

京东+爱奇艺11.11联合大促现已开启：爱奇艺黄金会员+Plus年卡限时118.8元，且支持红包+京豆抵扣付款，点此购买。
• 京东京享红包，每天领3次：点此领取
• 活动时间：即日起~11月11日
• 如不需京东PLUS会员，可单买爱奇艺黄金会员年卡，仅需89元，点此购买：手机点此 | PC点此。
会员详解：
• 其他会员活动：
|会员
|原价/活动价
|购买
|爱奇艺
|黄金会员年卡+京东Plus会员年卡
|￥396/￥118.8
|点此
|黄金会员年卡
|￥198/￥89
|点此
|黄金会员季卡
|￥50/￥22.5
|黄金会员月卡（新用户）
|￥20/￥6
|钻石会员年卡+携程超级会员年卡
|￥498/￥249
|钻石会员季卡
|￥148/￥74
|钻石会员月卡（新用户）
|￥/￥9.9
|腾讯视频
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥29
|点此
|点此
|网易云音乐
|黑胶会员半年卡
|￥90/￥49
|点此
|黑胶会员季卡
|￥45/￥27
|点此
|芒果 TV
|PC移动影视会员年卡
|￥198/￥79
|点此
|PC移动影视会员季卡
|￥55/￥22
|全屏影视会员年卡
|￥330/￥132
|全屏影视会员季卡
|￥85/￥34
|优酷
|VIP会员年卡×2张
|￥396/￥188
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员年卡+凯叔讲故事会员年卡
|￥563/￥248
|点此
|VIP会员年卡+蜻蜓FM会员年卡
|￥426/￥118
|点此
|VIP会员年卡+掌阅VIP年卡
|￥396/￥118
|点此
|VIP会员半年卡
|￥108/￥54
|点此
|VIP会员半年卡+喜马拉雅会员年卡
|￥326/￥218
|点此
|VIP会员月卡（新用户）
|￥20/￥10
|点此
|VIP会员月卡+喜马拉雅会员月卡
|￥40/￥20
|点此
|酷喵会员年卡
|￥479/￥199
|点此
• 京东京享红包，每天领3次：点此领取
• 京东双11预售会场：点此前往
• 京东双11超级百亿补贴主会场：点此前往
【广告】