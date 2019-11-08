美国基因检测公司Veritas Genetics客户数据遭泄露

11月8日消息，据国外媒体报道，美国DNA检测初创公司Veritas Genetics表示，该公司发生一起数据泄露事件，导致一些客户的信息被盗。

这家总部位于美国马萨诸塞州丹弗市的公司承认，其面向客户的门户网站“最近”遭到了黑客攻击，但没有说明何时遭到攻击。该公司拒绝透露具体哪些信息被盗，只表示该门户网站不包含客户的检测结果或医疗信息，以及仅有少数客户受到了影响。

该公司尚未发表正式的公开声明，也没有在其网站上承认此事。Veritas Genetics的一位发言人没有回复记者的置评请求。

美国彭博社首先报道了这一消息。

Veritas Genetics的竞争对手包括23andMe、Ancestry和MyHeritage。该公司表示，它可以利用个人的一小部分DNA来分析和理解人类基因组，从而让客户更好地了解他们今后生活中可能面临的健康风险，或将该风险遗传给子女的风险。

尽管此次被盗的数据不包括个人健康信息，但这可能会进一步加剧人们的担忧，即健康初创公司，尤其是处理敏感DNA和基因组信息的公司，可能无法保护好用户的数据。

在此之前，美国执法部门曾获得法律授权，要求DNA采集和基因检测公司帮助识别犯罪嫌疑人，从而使隐私成为基因检测领域的一个备受人们关注的问题。就在本周，有报道称，美国佛罗里达州颁发了一份具有“游戏规则改变者”性质的授权令，允许警方搜索本地DNA检测公司GEDmatch的全部数据库。去年，警方曾利用该公司的数据库帮助抓捕臭名昭著的“金州杀手”(Golden State Killer)。

在美国，约有2600万消费者使用了家用遗传检测试剂盒。