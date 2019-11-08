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谷歌兄弟公司Chronicle并入谷歌云，没能颠覆网络安全行业

2019-11-8 10:22:12来源：网易科技作者：天门山责编：懒猫评论：

11月8日消息，据国外媒体报道，2018年初，谷歌母公司Alphabet宣布新成立的子公司Chronicle，旨在为用户开发数字化“免疫系统”，实现网络安全的革命性突破。但是作为谷歌兄弟公司之一的Chronicle，其初衷使命并未完成，并且已经走向死亡。

Chronicle成立时作出的承诺令人兴奋，声称Chronicle将利用机器学习和Alphabet的安全遥测数据，对恶意软件和互联网基础设施状态进行近乎完全的掌握，并且能够利用Chronicle来帮助公司的安全团队，发现可能威胁公司网络的入侵。更为重要的是，据Chronicle首席执行官斯蒂芬·吉列特（Stephen Gillett）称，Chronicle将与谷歌保持独立。

“我们希望让安全团队工作速度和影响提高10倍，让他们在捕捉和分析安全信号时，能够更容易、更快、更符合成本效益。而在此前，这项工作太难、太昂贵了。”吉列特在宣布Chronicle成立时的博文中表示，“我们知道这项任务需要数年的时间，但我们将致力于完成这项任务。”

当时还不清楚Chronicle会是什么样子。但业内观察人士兴奋地认为，在这个充斥着杀毒和防火墙等相对古老技术的网络安全行业，Chronicle将带来革命性的突破。

然而，Chronicle成立仅一年半之后，Chronicle就被并入谷歌的云部门。一些员工觉得Chronicle被抛弃了，Chronicle最初的愿景被束之高阁。据网站Motherboard报道，Chronicle首席执行官和首席安全官（CSO）已经离开，首席技术官也将于本月晚些时候离开，其他员工也将退出。

“Chronicle已经死了，”Chronicle一位现员工向Motherboard表示，“吉列特和谷歌杀了它。”

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关键词：谷歌

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