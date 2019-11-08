空客10月份获415架飞机订单，远超波音

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北京时间10月8日消息，空客集团周四宣布，10月份共获得415架飞机的新订单，其中包括印度廉航IndiGo上周确认的创纪录的300架订单。
今年前10个月，空客共获得718架飞机的新订单，扣除被取消的订单后，净新增订单为542架。
根据波音的最新可用数据，今年前9月该公司仅获得170架飞机的新订单，扣除被取消的订单后，净新增订单为54架。在对历史订单进行调整，扣除那些虽然尚未被取消，但被认为不太可能实现的订单后，波音前9月的净新订单降至负84架。
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