内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

空客10月份获415架飞机订单，远超波音

2019-11-8 10:50:29来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间10月8日消息，空客集团周四宣布，10月份共获得415架飞机的新订单，其中包括印度廉航IndiGo上周确认的创纪录的300架订单。

今年前10个月，空客共获得718架飞机的新订单，扣除被取消的订单后，净新增订单为542架。

根据波音的最新可用数据，今年前9月该公司仅获得170架飞机的新订单，扣除被取消的订单后，净新增订单为54架。在对历史订单进行调整，扣除那些虽然尚未被取消，但被认为不太可能实现的订单后，波音前9月的净新订单降至负84架。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：空客波音飞机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有