沃伦加码财富税，比尔盖茨都坐不住了：我算算还能剩多少

北京时间8日消息，微软联合创始人比尔-盖茨加入了对民主党总统参选人伊利莎白-沃伦的“财富税”计划提出质疑的亿万富豪行列，并引发了两人之间在社交媒体上的一番交锋。在这场交锋中，沃伦邀请这位全球第二大富豪进行一次面对面的对话。

沃伦最近表示，她的财富税提案可能会增加一倍，将对资产超5000万美元的家庭每年征收的税率从原计划的2%提高至4%，将对10亿美元以上家庭征收的税率从3%加码至6%，以帮助支付其“全民医保”等计划。

沃伦周四发布了一个新的计算器，显示每位亿万富翁在拟议的财富税下需要缴纳多少税款。计算器显示，根据沃伦的新计划，盖茨明年将不得不缴纳64亿美元“财富税”。

盖茨周三在一次大会上发表讲话，称很愿意缴纳自己的那份税，但对于许多担心自己的财富会遭到侵蚀的美国富人来说，沃伦所提议的财富税可能有些过火了，自己对沃伦的提议感到震惊。根据《福布斯》的数据，盖茨目前身价约1068亿美元，是仅次于亚马逊(1788.2, -7.57, -0.42%)创始人贝佐斯的全球第二大富豪。

盖茨说：“我已经缴纳了超过100亿美元的税收，比任何人都多；如果必须要纳税200亿美元的话，我也很乐意去做。不过，当你说我应该纳税1000亿美元时，我就会开始做做算术了，看看我还能剩下多少钱……只是开个玩笑。”

盖茨接着说道，他怀疑沃伦是否愿意与他会面，毕竟她最近发表了针对对冲基金大佬利昂-库珀曼（Leon Cooperman）等亿万富翁的言论，使得库珀曼与这位马萨诸塞州参议员之间发生了冲突。

“你知道，我不确定她的想法有多开放，也不确定她是否愿意和一个有很多钱的人坐下来谈谈。”盖茨在回答关于他是否会和沃伦会面的问题时说道。

但沃伦则在周三发布的一条推文中说道，她渴望与盖茨坐下来进行对话。她写道：“我总是乐于与人见面，哪怕我们有不同的看法。@BillGates，如果有机会的话，我很乐意解释一下在我提议的财富税体系之下，你到底需要缴纳多少税。（我保证不会是1000亿美元）。”