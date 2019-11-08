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外星人Area-51m显卡升级套件发布，年内完全兑现模块化承诺

2019-11-8 11:59:04来源：爱活网作者：x91责编：懒猫评论：

在年初亮相外星人Area-51m时，戴尔把“能自行升级每一个部件”作为卖点进行宣传，折腾过笔记本的用户肯定知道，这种操作的极限最多也就是换条内存换块硬盘，像台式机那样还想换CPU换显卡简直是痴人说梦。外星人Area-51m这样的大块头当然也有需要些特殊手段，比如说特定的封装。

戴尔今天公开了外星人Area-51m的显卡升级套件，搭载GPU的板卡使用了戴尔自己的DGFF封装形式，随伴的还有GPU的散热装置和一个功率更高的充电器。除硬件本体外，戴尔也提供了技术人员上门安装的服务，假如购买Area-51m的用户动手能力并不强，这还是非常有必要的。

Area-51m升级套件共有RTX 2080和RTX 2070两个型号可选，而且每一个都价格不菲，RTX 2070套件开价1039美元，而RTX 2080套件则要1639美元，都快赶上Area-51m的1999美元起价了，不过还好戴尔决定在上市初期提供幅度比较大的折扣价，把二者价格分别压到699美元和999美元，让它看起来没有那么的贵。

很难说戴尔是否会把DGFF作为一个游戏本升级GPU的通例在外星人产品线中推广，但从笔记本形态轻薄化的当下形势看，还是外置GPU走雷电3接回笔记本比较符合理念。

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关键词：戴尔

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