IT之家&一加7T系列青岛线下体验会回顾：不止全速旗舰，还有全场欢乐

一瓶快乐水、一份茶点、一家慢节奏的音乐酒吧、一群热爱数码的人、一台全速旗舰、一个充满欢乐的下午……



11月2日，IT之家联合一加手机举办的“OnePlus 7T系列线下体验会青岛站”就在这样一个能够让人“慢下来”的地方举行。本次活动我们在一加社区和IT之家招募了30名热情的粉丝，让大家能够近距离亲自感受全系90Hz的流畅新标杆——一加7T系列。

11月来了，冬天的脚步也越来越近，但在粉丝们的热情催化之下，清冷的酒吧环境被迅速加温。我们将活动的场地选在了青岛市市北区万科中心C座XLC音乐酒吧。在IT之家的工作人员们还在紧张地布置现场时就已经有很多“加油”提前很久来到了活动现场，他们已经迫不及待想要体验一加7T这一全速旗舰系列了。

▲在会场门外负责活动登记的麦子

▲会场门口的历代一加手机回顾手册以及奖品

“加油”们相继在活动即将开始时到达会场，来得早的粉丝们在体验机中有了更多的选择，相信拿到一加7T Pro迈凯轮版的朋友们心里一定乐开了花~

▲一加7T系列体验机

活动正式开始，首先是由主持人启人带领大家回顾了一下一加7T系列的产品特性。不过对于在场的大部分粉丝，一加7T系列的参数信息早就一清二楚了，有的甚至迫不及待地将自己的手机卡换到体验机中进行体验。看到大家拿着手机不停翻动时的表情，月生只有两个字能形容那就是“真香”啊！

▲主持人启人带领大家回顾一加7T系列手机的产品特性及参数信息

产品回顾结束后，进入茶歇时间，同时主持人宣布“拍照集赞”活动开始：使用一加7T系列拍摄照片并发布朋友圈和微博，获赞总数量最高的粉丝将获得奖品一份。其实早在活动即将开始前，小编月生就发现“加油”们拿到一加7T系列的体验机后，感兴趣的不止90Hz屏幕，还有一加7T系列后置三摄的拍照功能。听到活动的宣布，大家纷纷拿起手中的手机，在酒吧中进行拍照体验。

在摄像头参数方面。一加7T搭载了一颗4800万像素超清主摄、117度超广角镜头和一个2倍变焦镜头；一加7T Pro后置采用4800万像素的主摄像头+1600万像素的广角摄像头+800万像素的长焦摄像头。其中主摄像头采用了索尼IMX586传感器，光圈达到了F/1.6。上代一加7 Pro曾用这组三摄在DXOMark上斩获了111分的高分。

▲活动现场为粉丝们准备了精美的小食

休息结束后进入到了粉丝们期待的游戏环节，主持人月生在该环节中带领粉丝们进行了多款有趣的小游戏，将现场的气氛推向高潮。游戏经过多轮比赛，最终胜出者获得了由一加手机和IT之家准备的精美奖品：一加云耳2和IT之家定制笔记本。

▲游戏环节

▲一加7T系列适配QQ飞车支持90Hz高屏幕刷新率

▲颁奖环节

游戏环节结束后，进行活动总结。同时本环节为“拍照集赞”活动进行颁奖，集赞数最高的粉丝获得奖品一加云耳2。

▲照片集赞最多的粉丝获得奖品（这位粉丝朋友圈和微博的照片点赞量加起来超过300，月生自己的微信好友都没这么多，自愧不如……莫非这就是传说中的交际花？！）

随后进行了抽奖环节，在该环节中所有到场的粉丝均有机会获得奖品：一加云耳2以及一加7T半价码。其中最大的奖项莫过于半价码了，如果你使用半价码购买一加7T，那么它价值1600元！

▲获得一加云耳2耳机的粉丝

▲获得一加7T半价码的粉丝

让我们恭喜这两个幸运儿吧！

欢乐的时光总是短暂，转眼间2个小时的活动结束了，最后在拍照留念之后，“加油”们大都意犹未尽，不舍地将体验机交还给工作人员，在离开现场的路途中还聊着体验感受。通过这次线下体验会，大家收获了新的友谊，交到了新的朋友，也体验到了全新一加7T系列的产品魅力。在这里小编月生谨代表IT之家感谢各位网友们参加本次体验会，我们下次体验活动再见！

▲合影留念

一加手机暨IT之家OnePlus 7T系列“全系90Hz，流畅新标杆”线下体验会青岛站圆满结束。