【IT之家开箱】小米手表图赏：可穿戴设备的全面进化

IT之家11月8日消息 小米公司早前正式发布了新款小米手表，采用1.78英寸AMOLED方形屏幕，搭载高通骁龙可穿戴旗舰处理器3100 4G版。今日IT之家便拿到了这块全新的小米手表并为大家带来精美图赏，一起来看一下。

小米手表采用1.78英寸AMOLED方形屏幕，44mm表盘像素密度为326PPI精细显示，支持长亮微光模式；采用四曲面玻璃镜面设计，表框采用铝合金磨砂材质，质感极佳且坚固耐划；采用陶瓷后盖与氟橡胶材质表带，适合长久使用。

小米手表内置全功能eSIM芯片，支持独立接打电话和上网，支持联通、移动、电信三大运营商。

小米手表全球首发高通骁龙可穿戴旗舰处理器3100 4G版，支持独立WiFi、独立蓝牙，多功能NFC等配置。内置570mAh大容量电池，拥有长达36小时的续航能力；预装开放生态的手表操作系统MIUI For Watch，提供100款品质表盘主题、能下载App；支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘；

小米手表内置应用市场，针对手表深度定制超过40款常用App，并持续增加中。同时与QQ，Keep、QQ音乐、航旅纵横等多款软件联合深度定制。此外还内置全功能小爱同学、欧洲赛级运动算法“FIRSTBEAT”，支持VO2max最大摄氧量分析、10种专业运动模式等。

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