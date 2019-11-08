形象逐渐电驴化，哈雷戴维森再推三款电动自行车

经过一轮修复，哈雷戴维森终于解决了Livewire电动摩托的电池故障，并将它重新摆上了货架。不过在电气化和轻量化设计阵容中，Livewire只是其中的开篇之作，过不了多久，哈雷戴维森便将会推出自己的第一款电动自行车产品。

哈雷戴维森计划推出三款电动自行车，其中一款采用无梁式设计，同时车体框架较小，比较方便女性用户使用。而另外两款均为有梁设计，从轮圈规格来看，这两款车型应该分别应对山地自行车以及城市自行车。

从目前哈雷戴维森放出的概念图来看，三款车型均匹配了变速齿盘，所以抛开它的“电动”属性，你依旧可以像驾驶一辆普通城市自行车来进行城市通勤，当然哈雷戴维森也有可能使用电动助力自行车方案，在用户骑行时通过电动机配合来实现更为轻松的骑行，一方面可以提高电动自行车的续航，另一方面也能让用户体验到骑行的乐趣。

哈雷戴维森将会在即将开幕的2019 EICMA摩托车展中正式发布这三款电动自行车，其技术规格以及硬件配置也将会进行更详细的曝光。虽然目前还不知道哈雷戴维森将会如何为电动自行车定价，但从Livewire电动摩托来看，哈雷品牌效应下的这三款小车车也不会便宜到哪去，只是目前Livewire电动摩托的市场表现多少有些萎靡，不知道电动自行车又会吸引多少新用户的加入呢？