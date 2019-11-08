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易到用车新增被执行人信息，今年累计执行标的近2亿元

2019-11-8 14:01:05来源：凤凰科技作者：-责编：骑士评论：

11月8日下午消息，天眼查数据显示，11月7日，北京东方车云信息技术有限公司新增一条被执行人信息，执行标的32872，执行法院为北京互联网法院。据央广网报道，今年10月份，易到用车曾因擅自涨价、拖欠司机费用等问题遭到用户投诉。而值得注意的是，天眼查数据显示，2019年以来，北京东方车云信息技术有限公司累计的执行人标的近2亿。

北京东方车云信息技术有限公司是易到用车的运营主体，成立于2010年5月，注册资本为1210万人民币，法定代表人、最终受益人为王菲。公司共有4位股东，其中王菲持股33.82%，为最大股东；蓝巨投资的投资实体之一上海哲蕴商务咨询合伙企业（有限合伙）持股28.00%，是其第二大股东；北京中泰创盈企业管理有限公司和鹰潭市信银风华投资有限合伙企业分别持股20.00%和18.18%。

近几年来易到用车风波不断，据新京报报道，2017年4月，易到用车三位创始人因与彼时的大股东乐视起冲突，宣布辞去在易到的所有相关职务，7月韬蕴资本入主易到，18年11月，又爆出易到CEO巩振兵欺凌员工，逼迫员工向其磕头的“磕头门”事件。

公开资料显示，今年1月，继易到大股东韬蕴资本实际控制人温晓东被媒体披露，已经被下“限制消费令”之后，易到法定代表人、董事长兼总经理王菲也被下达了“限制消费令”。

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关键词：易到用车

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