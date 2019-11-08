内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

曝中国电信5G主套餐允许办理副卡：最多两张，每张10元/月

2019-11-8 14:14:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据运营商财经网消息，近日中国电信正式上市5G商用套餐，关于副卡权益方面，用户是可以办理副卡供亲人使用的，主要作用是多个号码共享一个收费套餐。

据介绍，5G套餐用户最多可办理两张副卡，收费标准按照10元/月/张，同时送来电显示及189邮箱，副卡办理后立即生效，首月功能费按天折算，生效后即可共享主卡基础套餐内容，而共享范围为主卡套餐内的流量和语音，主卡套餐外资费。

4G时代，三大运营商也推出副卡的功能，在方便用户同时也在一定程度上争取到更多用户，5G时代该场景仍然有不错的需求。

目前中国电信官方还未宣布推出5G套餐副卡功能。

中国电信的5G套餐总共分为7档，129元/169元/199元/239元/299元/399元/599元，（中国联通的5G套餐截止发稿并未上线）具体如下：

  • 129元：30GB全国流量+500分钟全国通话

  • 169元：40GB全国流量+800分钟全国通话

  • 199元：60GB全国流量+1000分钟全国通话

  • 239元：80GB全国流量+1000分钟全国通话

  • 299元：100GB全国流量+1500分钟全国通话

  • 399元：150GB全国流量+2000分钟全国通话

  • 599元：300GB全国流量+3000分钟全国通话

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国电信5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有