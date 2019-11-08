曝中国电信5G主套餐允许办理副卡：最多两张，每张10元/月

据运营商财经网消息，近日中国电信正式上市5G商用套餐，关于副卡权益方面，用户是可以办理副卡供亲人使用的，主要作用是多个号码共享一个收费套餐。

据介绍，5G套餐用户最多可办理两张副卡，收费标准按照10元/月/张，同时送来电显示及189邮箱，副卡办理后立即生效，首月功能费按天折算，生效后即可共享主卡基础套餐内容，而共享范围为主卡套餐内的流量和语音，主卡套餐外资费。

4G时代，三大运营商也推出副卡的功能，在方便用户同时也在一定程度上争取到更多用户，5G时代该场景仍然有不错的需求。

目前中国电信官方还未宣布推出5G套餐副卡功能。

中国电信的5G套餐总共分为7档，129元/169元/199元/239元/299元/399元/599元，（中国联通的5G套餐截止发稿并未上线）具体如下：