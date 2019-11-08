李安开创的“AI易容术”，甩那些磨皮换脸大片几条街

上映快小半个月了，李安导演的《双子杀手》大家都看了吗？

这是李安继《少年派的奇幻漂流》（2012）和《比利林恩的中场战事》（2016）之后，再次推出的好莱坞电影工业的革新之作。

但从评价上看，大家对《双子杀手》褒贬不一，有人说它情节空洞故事简单，也有人力挺李安导演对技术的全新探索。

不管怎么说，《双子杀手》的卖点仍然在于“120帧+4K+3D+数字人物”的视觉尝试，电影以何种方式逼近真实，以及如何利用人工智能打造出“年轻版”的虚拟角色。

其实，李安对于技术的“迷恋”实际从《少年派的奇幻漂流》就开始了，当年3D技术还没有发展成熟，但李安还是坚持选择了3D方式，在拿到第85届奥斯卡最佳导演的时候，李安坦言拍摄过程的艰辛，“有时候整个晚上12个小时连一个镜头都拍不下来”。

到了《比利林恩的中场战事》，李安又是首次将“120帧+4K+3D”的方式呈现在了全球观众眼前，革新了电影的视觉语言。

《双子杀手》李安再次率先革新电影技术，在“120帧+4K+3D”的基础上，利用AI技术直接创造出了一个数字人物！

AI时代，李安如何将技术融入叙事

本着《双子杀手》并非靠故事吸引人的观点，文摘菌小小地剧透一下！

电影中，威尔史密斯一人分饰两角，同时出演了50岁特工Henry和23岁特工Junior，也就是“年老版”自己和“年轻版”自己。

虽然听上去和以往的技术实现并无差别，但换句话说，《双子杀手》完全实现了真实明星克隆版的全片数字化，是不是一下子就高大上起来了！

不难想象创造一个数字化人物的难度，这不是磨皮去皱，也不是“面部置换”，是对演员表演百分之百的视觉捕捉。

实现这项技术的是早已在业界声名鹊起的维塔工作室（WETA WORKSHOP），那些你叫得出名字、叫不出名字的科幻电影，或许都和他们有过一腿。

官网链接：https://www.wetaworkshop.com/

维塔工作室共计已经获得了6项Oscar和10项BAFTAS提名，成绩相当傲人！

在打造《双子杀手》的数字人物的时候，他们主要借用了数据处理与人工智能技术，通过面部识别设备和动作捕捉设备，完全由数字计算生成年轻版的角色，这大大降低了特效师的工作量。

拍摄时，威尔史密斯要带上一个头部模具，模具上的两台摄像机能最细致地记录他所有的面部表情变化。

特效师再通过模具校准脸上所有的跟踪点。

随后在电脑上进行计算和转换，重构虚拟形象Junior的整个面部和表情细节。

最终呈现效果就如图所示，年轻版的威尔史密斯不仅拥有如假包换的皮囊，还拥有自然且丰富的表情。

在打造年轻版威尔史密斯的时候，维塔工作室还参考了他20多岁时候的录像视频，不是任何电影中被处理过的影像视频，而是捕捉他生活中最真实的素颜状态。

李安导演自己也说道：“这次能够和威尔史密斯合作这部新片，是一次非常特殊和美妙的体验，因为要感谢最新的科技，能够让我不只是跟一位威尔史密斯、而是跟两位同时合作。”

也正是通过数字人物的实现，李安电影中的矛盾点才得以最大化地显现出来，即真实与虚构、压迫与反抗、观看与被观看等，这些都建立在“120帧+4K+3D+数字人物”的基础上，可以说，《双子杀手》真正把技术融入到叙事中去了。

不过，这也不是该技术的首次运用。《钢铁侠》、《终结者》等电影都已经让观众见识到了该技术。最近，该技术在马丁西科塞斯的新片《爱尔兰人》也有大规模使用，三位演技派老演员重返中年，上演纽约黑帮传奇。

但是，也有相关评论针对该项技术无不感到遗憾，因为科技可以让他们的脸看上去年轻，但却无法让他们的神态和体态重回盛年。观众依然能很明显地看出，“年轻”的阿尔帕西诺从沙发上起身的时候，蹒跚迟缓宛如一个老人。

前AI时代，那些神奇的“易容术”

在利用AI技术之前，想要在视觉上实现对演员的“修饰”，都并不是那么简单，因为这需要演员自身的努力。

克里斯蒂安贝尔可以说是行业典范了，他曾为《机械师》（2004）减重63磅（28.5公斤），随后为拍摄《蝙蝠侠前传1：侠影之谜》（2005）恢复健壮身材，2010年的《斗士》再次狂减30磅（13.6公斤）。

杜琪峰导演的电影《大块头有大智慧》（2003）中，刘德华穿上肌肉道具变身大隻佬，不得不说，这个扮相让观众有点出戏。

正如上文所说，不管是“同框的一人分饰两角”还是“电影回春术”都并非首次出现，那么在AI技术之前，他们是如何实现的呢？

“电影回春术”：Digital Domain的“表情捕捉”

2008年的电影《返老还童》想必大家也都还留有深刻印象，这不仅是著名导演大卫芬奇的代表作之一，也让布拉德皮特收获到了奥斯卡最佳男主角的提名，他在这部电影中从年老演到了年轻。《返老还童》也拿下了第81届奥斯卡的最佳化妆和最佳视觉效果奖。

而布拉德皮特能够成功“变老”，这要归功于Digital Domain公司和VFX。

他们先把三个不同人生阶段（60岁，70岁，80岁）的人物外形画下来，然后，将扮演男主的不同演员的肩部、头部拍摄下来进行组合调整，设计出同一人物不同人生阶段的不同外形。

这些外形设计还需要再次扫描调整，才能和皮特的真人表演结合。

Digital Domain公司拍下了皮特约120种表情，然后把这些信息放入不同的3D模型中处理，创造了数以千计的皮特模型。Digital Domain公司管这技术叫“表情捕捉”。

Digital Domain公司用了很多软件工具尝试让数码模型动起来，他们一帧一帧地比较皮特的真人表演和表情数据库里的异同，搭建起一个CG模型，然后将模型和真人表演连接起来。

在国内，这也不是什么稀罕事了，只是国内的电影特效公司更多用“磨皮+去皱”简单两步，效果就不那么尽如人意了。比如《神探蒲松龄》（2019）中的成龙大哥，尽管制作团队特意参考了早期成龙主演电影，并结合二维与三维的技术手段，对成龙进行了年轻化处理，但不得不说，这个妆容看上去违和感十足。

一人分饰两角同框：动作捕捉技术实现革新

AI之前一人分饰两角同框的电影也不是没有。

最典型的是让演员在同样场景下演出两遍，过程中机位、灯光、构图等都保持相同，演员换装后重新走位演绎另一个角色，最后通过后期处理实现同时出镜。

同样以成龙大哥为例，《双龙会》（1992）算是比较早的运用电脑画面合成技术，实现“一人分饰两角同框”的了。

或者在关键场景采用“替身+错位”的方式，比如《新白娘子传奇》中许仕林高中状元去见许仙的相认场景。

而随着“动作捕捉”技术的诞生和发展，这些略显笨拙的方法逐渐成为过去时，1997年詹姆斯·卡梅隆拍摄电影《泰坦尼克号》的时候，借助动作捕捉技术建立了CG人物动作库。

2001年，彼德·杰克逊用《指环王》塑造了影史上最著名的动作捕捉角色——咕噜，这个技术在“猩球崛起”系列电影中更是得到了大规模运用。

到了2015年的《速度与激情》第七部，利用兄弟替身+动作捕捉和数字合成，已经可以让保罗沃克“起死回生”！

技术的发展也在改变着电影的生产方式和呈现方式，不管是“电影回春术”还是“一人分饰两角同框”，甚至是创造完全虚拟的“数字人物”，都将得到实现，更会逐渐迈向成熟。

说回《双子杀手》，从票房上看，李安似乎是失败了。据称《双子杀手》的成本达到了1.38亿美元，而截至目前的全球票房仅有1.65亿多美元。

但是真的如此吗？现在下定论或许还为时尚早，就像我们也会疑惑“120帧+4K+3D+数字人物”真的会是电影的未来吗？

时间会来证明这一切。