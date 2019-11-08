拼多多：未来3年内将引入10000个国际顶尖品牌

11月8日消息，拼多多全球购负责人在出席进博会相关活动时表示，未来3年内，拼多多将引入10000个国际顶尖品牌，培育超过100个年销售额过千万的进口品牌，实现以跨境直邮和保税商品为核心的全球购业务年销售额超过2000亿元。

信息显示，自今年4月正式上线以来，拼多多全球购的成交额保持着100%以上的月环比增长，其中，进口母婴、进口美妆等部分类目的月环比增速超过200%。本次进博会期间，拼多多联合外高桥自贸区和中国邮政，共同推出了为进口商品提供一站式落地解决方案的“进博宝”，帮助国际顶尖品牌迅速拥抱国内5亿新消费人群。

拼多多全球购负责人表示，“价格差距是造成消费外流的首要原因。出于定价策略等因素，很多国际品牌在中国市场的售价高于国际市场，推动形成了大规模的境外消费。为满足消费者的需求，平台经过很长时间的筹备，在今年4月正式上线全球购业务，并且将其列为一级入口，提供了大量资金和资源的支持。”

据了解，上线6个月以来，拼多多全球购业务月均成交额呈翻倍态势。截至目前，已经售出了超过300万罐进口奶粉，5万台任天堂Switch游戏机，以及120万件进口美妆产品。目前拼多多平台已经与全球600+一线品牌和保税供应链达成深度战略合作。