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小米有品上架智能美妆镜柜套装：一键除雾，可与米家App联动

2019-11-8 17:04:22来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月8日消息 据小米有品官方网站消息，目前一款大白&Yeelight智能美妆镜柜套装已经上架，具有一键除雾等功能，还可以与米家App联动，众筹价格为199元起。

据了解，大白智能美妆镜柜，拥有智能灯光加持，亮灯照镜，让美清晰可见。镜灯支持2700K-6500K无极调节，可以高精度操控。具有场景灯光模式，无论晴天户外亦或晚宴舞会，真实模拟。

镜柜灯带由252颗LED灯珠高密组合而成，实现600Lux高照度，显色指数高达Ra90，光线饱满清晰，采用高透PMMA导光材料。沐浴时，镜面易结水雾；智能美妆镜柜的镜门内部增加PET加热膜，开启后恒温加热，帮助快速清除镜面水雾。除雾连续2小时，将自动关闭。

收纳方面，打开美妆镜的柜门，二层可调节搁板，五档高度可选，收纳空间可以个性调节；全身采用防潮铝合金打造，不惧潮湿环境。3面镜设计，方便多角度照镜。

操控方面，联动米家智能设备与小米AI音箱，可以通过小米AI音箱语音操控，也可打开米家App远程手机操控。此外镜面操控界面带LED提示灯，触感灵敏，操作不受水滴影响；忘带手机，也能快速完成调节。

除了智能美妆镜，还有大白雅固面盆龙头和悬挂式主柜。价格方面，众筹价格为199元起。点此了解更多

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关键词：小米有品美妆镜

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