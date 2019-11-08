运营商推出多重5G购机福利！是时候了解一下如何快速用上5G了

10月31日上午，2019年中国国际信息通信展，三大运营商中国移动、中国联通和中国电信宣布5G网络正式商用，并正式发布5G商用套餐。实际上，从8月开始，三大运营商就开始提供两个月的5G“用户免费体验方案”，9月底，三大运营商陆续开启了5G套餐的预约活动，10月9日，三大运营商5G预约用户数突破1000万。

很明显，无论是业界还是消费者，都非常关注5G网络的到来，而5G套餐的正式商用，也意味着5G正式走入千家万户，不再是少数人尝鲜的专属。

在已经公布的5G套餐费用方面，三大运营商5G套餐基本一致。中国电信5G套餐共分为7档，最低129元，包含30G流量，峰值速率在500M，最高则599元，包含300G流量，网络峰值速率达到1G；中国联通也分为7档，从129元到599元；中国移动的5G套餐最低128元，最高为598元，共有5档可选。

目前三大运营商也开启了限时优惠活动，例如在中国电信营业厅，办理199元60G的5G套餐，选购华为Mate30系列5G版，限时优惠1170；办理298元100G套餐，选购华为Mate30系列5G版，限时优惠1750。中国移动和中国联通也有相关优惠政策，非常划算。

5G套餐公布之后，不少消费者好奇如何办理5G套餐，面对五花八门的套餐种类也不知道该如何选择，如何选择5G手机？这篇文章，笔者将一一为你解答。

一、首批5G商用城市名单有哪些？

实际上，普通用户不换卡不换号，从4G网络升级到5G网络是一件非常容易的事情，首先要确定你所在的城市是否已经商用了5G网络。

目前根据已知的消息，截止至10月31日，包括北京、天津、上海、重庆等4个直辖市可，以及石家庄、雄安、太原、晋城、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、嘉兴、合肥、芜湖、福州、厦门、泉州、南昌、鹰潭、济南、青岛、郑州、南阳、武汉、长沙、株洲、广州、深圳、佛山、东莞、柳州、南宁、海口、琼海、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等46个城市都已经商用了5G网络，如果你所在的城市还未商用5G网络也无须担心，可以先拨打运营商的电话咨询一下。

二、如何不换号不换卡不出门办理5G套餐？

从4G升级到5G，是否需要去营业厅办理呢？答案是不需要的，只要到三大运营商的官网，或者是下载三大运营商的手机App，找到相应的升级入口，即可升级到5G套餐。

以中国联通为例，下载“手机营业厅”App，找到5G专区，即可选择5G套餐的办理，其拥有“新用户办理”和“老用户”升级两个入口，根据所需，自行选择即可线上办理。

开通之后，需要两个条件才能使用5G网络：

1、你所在的地方有5G信号 2、你所使用的是5G手机。

部分5G手机，在设置中可以手动选择“5G”网络模式，若所处地尚无5G信号，将自动切换至4G网络。

三、升级到5G，有哪些好处？

最明显的，也是最根本的一个关键字——快，相比于4G网络，5G在传输速率、流量密度、频谱效率等方面都有着显著优势，传输速率方面，5G峰值速率为10-20Gbps，相比4G网络提升了10-20倍，换句话说，一部1080P的高清电影，在5G网络下只需要几秒钟就能下载完成，诸如《王者荣耀》、《和平精英》这些大型手游，也只需十几秒就能完成下载。

此外，5G网络的到来，还有种种的可能性，VR产品、虚拟现实产业、直播产业都将会迎来翻天覆地的变化。

四、为什么说支持NSA和SA的华为Mate30系列5G版是5G手机最佳选择？

5G的到来，也引发了不少消费者的换机欲望，各大手机厂商也纷纷开始发力5G手机，凭借着在5G网络的技术累积，华为成为了5G手机的领头羊。

目前市面上大部分5G手机都是NSA组网，华为Mate30系列5G版支持SA/NSA 5G双模组网，这意味着，未来SA网络成熟之后，华为Mate30系列5G手机仍可以正常使用，而目前市面上其他5G手机，则将面临SA组网下无法正常使用5G网络的尴尬局面。

此外，作为第二代5G手机，华为Mate30系列5G版还搭载了麒麟990 5G SoC，这是业界首款集成5G基带的SoC芯片，集成基带设计不仅降低了对手机内部元器件空间的侵占，更高的集成度还可以减少5G手机的功耗和发热问题。同时，华为Mate30系列5G版还实现了2G/3G/4G/5G全网通、5G+4G双卡双待，可充分应对不同网络、不同组网方式下对手机芯片的硬件需求。

因此，华为Mate30系列5G版手机被消费者一致认为是5G套餐的最佳搭档，值得一提的是，在三大运营商的官网，华为Mate30系列5G版无一例外的都被放到了首款5G手机推荐的位置。

在双11期间，除了华为Mate30系列5G版外，HUAWEI WATCH GT 2、HUAWEI FreeBuds 3等新品也将到来，同时华为Mate20、华为Mate20 Pro，最高24期免息叠加500元优惠，每月低至113元起，福利多多。如果你打算入手5G手机，现在就是最好时机了。