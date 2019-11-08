1.8万余件！区块链专利中国申请量居全球第一

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IT之家11月8日消息 据央视报道，中国信息通信研究院今天在北京发布《区块链白皮书（2019年）》。白皮书统计显示，目前全球公开区块链专利的申请数量高达1.8万余件，中国占比超过半数，居全球第一。
《区块链白皮书（2019年）》指出，虽然全球区块链产业出现资本热度下降，企业增速放缓的局面，但应用落地步伐显著加快。当前全球区块链企业38%集中在加密货币领域，23%的企业专注于区块链技术研发，互联网、金融业是应用最多的两个领域。美国、中国、英国区块链企业数量分列前三位。
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