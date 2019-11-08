马斯克公开回应著名特斯拉空头：希望能当面谈谈

11月8日下午消息，特斯拉CEO马斯克在社交平台发布致绿光资本创始人David Einhorn的信，他表示“我们阅读了你旗下的绿光资本2019年第三季度致投资者的公开信。在信中，你对特斯拉提出了许多虚假指控。”

此外，马斯卡还希望能邀请David Einhorn与他会面，讨论有关特斯拉的相关问题，并参观特斯拉的设施。

以下是公开信原文：

我们阅读了你旗下的绿光资本（Greenlight Capital）2019年第三季度致投资者的公开信。在信中，你对特斯拉提出了许多虚假指控。

考虑到特斯拉第三季度强劲的业绩给你带来的损失，而且在此之前你已经经历了几年的业绩下滑，以及所管理资产从150亿美元急剧下滑50亿美元，你希望在投资者面前保住面子，这也是可以理解的。

我们也同情你。我们还认识到，你在特斯拉空头社区的朋友们面对公共话语已开始显退缩，因为社会已经意识到特斯拉对科学、安全和可持续环境的贡献，而你仍希望继续做空特斯拉。

如果你有任何愿望了解特斯拉员工正在取得的惊人进展，我想公开邀请你与我会面，讨论有关特斯拉的相关问题，并参观我们的设施。

为了他们（投资者）的利益，我确信，你的投资者也希望你在特斯拉问题上变得明智一些。最后，请允许我们送你一件短裤作为小礼物（注：调侃其“特斯拉空头”身份），以帮助你度过这段困难时期。

祝好

埃隆·马斯克