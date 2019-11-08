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网易云阅读、网易文漫卖了！收购方为杭州平治信息

2019-11-8 21:01:05来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

11月8日晚间消息，杭州平治信息技术股份有限公司（300571.SZ，简称为平治信息）发布公告称，公司与NetEase Digital Entertainment Limited（以下简称“NetEase Digital”）、网易（杭州）网络有限公司（以下简称“网易杭州”）、杭州妖鹿科技有限公司（以下简称“妖鹿科技”）于2019年11月8日签署了《股权及资产收购备忘录》。

根据公告，平治信息拟收购的资产包括两部分内容，一是经各方确认后的网易云阅读业务全部核心资产，二是NetEase Digital持有的网易文漫100%股权。

公告称，网易杭州、妖鹿科技应在不晚于交割日后6个月内将网易云阅读业务全部核心资产均剥离至网易文漫，并将网易云阅读业务对应的供应商和客户资源、关系一并迁移至网易文漫，且网易文漫无需支付对价；从而实现网易文漫在业务、资产、人员、财务、机构等方面实现独立，自主开展经营活动，具备持续盈利能力。已注入网易云阅读业务全部核心资产后的网易文漫100%股权的总对价为人民币1.5亿元。

平治信息表示，只有在公司经过尽职调查，且双方就收购条款经过充分讨论、协商并达成一致后，各方才能签署正式的、具有法律效力的正式交易文件。

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关键词：网易云阅读网易文漫

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