国家烟草专卖局：主要电商平台已下架电子烟

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月8日消息 据央视财经报道，从国家烟草专卖局了解到，关于禁止网售电子烟的新规发布后，目前主要电商平台均已下架电子烟产品。
目前已有京东、天猫、拼多多、苏宁易购等9家电商平台屏蔽电子烟店铺，并下架电子烟产品。也有数家电子烟企业已关闭所有电商平台店铺，实现全网产品下架。
此外，监管部门还根据企业类型的不同提出了具体要求，以搜索引擎为例，除了清理和屏蔽涉及电子烟的关键词搜索，还要求清理自然搜索结果下电子烟销售的网站链接。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有