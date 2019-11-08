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国家烟草专卖局：主要电商平台已下架电子烟

2019-11-8 21:39:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月8日消息 据央视财经报道，从国家烟草专卖局了解到，关于禁止网售电子烟的新规发布后，目前主要电商平台均已下架电子烟产品。

目前已有京东、天猫、拼多多、苏宁易购等9家电商平台屏蔽电子烟店铺，并下架电子烟产品。也有数家电子烟企业已关闭所有电商平台店铺，实现全网产品下架。

此外，监管部门还根据企业类型的不同提出了具体要求，以搜索引擎为例，除了清理和屏蔽涉及电子烟的关键词搜索，还要求清理自然搜索结果下电子烟销售的网站链接。

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关键词：电子烟

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