微软拿下五角大楼订单，改变云计算竞争格局

微软拿下了一笔价值百亿美元的业务。

当地时间10月25日，美国国防部正式宣布，与微软签订了一份业务合同，由微软负责为美军打造一套云计算系统，项目费用高达100亿美元。在未来10年里，微软将为美军打造一套核心云计算系统，让不同军队的计算机能够借由这套系统实现更高效的交流。

信息化是美军发展的重要部分|Unsplash

受这一消息影响，周一开盘后，微软股价飙升3%，创历史新高。而此前与微软同为候选提供商的亚马逊则没那么开心了，据彭博社报道，亚马逊正考虑针对美国政府的决定提出申诉，理由是特朗普总统干涉了竞标过程。

「绝地武士」

美国国防部要打造的这套「联合企业防御基础设施」（Joint Enterprise Defense Infrastructure）简称JEDI，与经典电影星球大战里「绝地武士」的名称不谋而合。五角大楼希望借这套架构，对美军的领导、指挥系统进行一次「现代化」改革。

当前美军部队所装备的计算机系统，大部分都建立于上世纪80、90年代，很难与新的指挥体系相兼容。为了使部队和指挥系统能够顺畅地进行对话交流，美军已经投入了数十亿美元，对信息设备进行改造和升级。

在美军装备更新换代的过程中，军方开始越来越多地使用远程传感器、半自动武器，且正在研究通过人工智能进行战术指挥。美军网络司令部（United States Cyber Command）的级别也因此上升，与拥有中东行动指挥权的中央司令部（Central Command）、负责美国本土国防的北部司令部（Northern Command）平级。这些决策和指挥系统都高度依赖信息和通讯技术，也使美军愈发需要一套统一的信息标准。

JEDI的意义，相当于要为美军打造一套新的「神经系统」，将部队在战场上收集到的各种信息迅速收集到指挥机构，通过计算给出决策建议，并将最终的决策传递至战场。这套系统的建设难度很高，工程量也相当大。

有不少反对者认为，美国政府不应将如此大笔的合同交给一个公司来执行。但也有支持者表示，这套系统本身已经如此复杂，只有选择一个实力够强的巨头作为供应商，才能尽量简化系统，避免故障。

美军最终选择借助单个商业巨头的力量来完成这个工作，经过一年多漫长的竞争，微软拿下了这笔订单。

微软vs亚马逊

一年多以前，亚马逊、微软、IBM、甲骨文和谷歌五家公司报名参与了JEDI项目的竞标。

第一个退出的是谷歌。去年10月，还没有报价的谷歌，主动从竞争中退出，宣布JEDI项目与谷歌的行事原则相悖，违反了「禁止将人工智能技术用于杀伤性武器装备」这一条准则。

剩下的四家中，亚马逊是最具实力的候选人。一方面AWS在云计算市场中具有绝对的领先地位，占据了45%的市场份额，另一方面亚马逊也有丰富的和美国政府合作的经验，此前曾为美国中央情报局（CIA）建立了一个云服务系统。今年四月，国防部曾表示，只有亚马逊和微软两家公司，能在技术上满足履行合同的要求。这意味着IBM和甲骨文已被淘汰。

亚马逊认为自己之所以输给微软，是因为创始人杰夫·贝佐斯「得罪」了总统特朗普。特朗普认为贝佐斯旗下的媒体《华盛顿邮报》传播「假新闻」，诋毁自己，多次公开称这家报纸为「亚马逊华盛顿邮报」，将政府与媒体的矛盾转化为了自己与贝佐斯之间的「私人恩怨」。

针对这一情况，上周五，国防部在一份声明中称：「采购程序是按照联邦相关法律法规进行的，所有参与竞争的企业都获得了公平的对待，按照相关评估标准对它们进行了完善的评估。」

但质疑的声音并未因此平息。一方面特朗普曾在公开场合表示，（除了亚马逊之外）还有其他「大公司」应当参与到项目竞争中，另一方面，特朗普的前国防部长吉姆·马蒂斯通过自己的撰稿人在即将出版的一本书中透露，特朗普曾授意自己打压亚马逊，想要将相关政府业务交给其他公司，但他并没有听特朗普的话。

面对这一情况，本应由国防部长为五角大楼的选择做最终审查。新任国防部长马克·埃斯铂最初表示自己希望花几个月的时间来认真审核这一问题，但几天之后他又表示，因为自己的儿子在IBM工作，同为项目竞标的利益相关方，所以自己不能参与到这一工作中，导致情况乱上加乱。

一些与特朗普政治立场相左的民主党人士也开始借此批评特朗普，表示国防部在招标过程中必须保证程序正义和公平，而不能让总统滥用权力来变相惩罚媒体的批评。

亚马逊发表了一份声明，表示对国防部的决定感到惊讶。据彭博社报道，亚马逊正考虑针对这一决定提出申诉。微软则没有直接针对此事发表评论，只是通过负责美国政府相关业务的总裁，表示期待与国防部建立长期的合作伙伴关系。

改变云计算竞争格局的一单

JEDI这个项目之所以令微软和亚马逊垂涎欲滴，一方面在于百亿美元的投资规模，也在于它在产业互联网领域的象征意义。

过去一年里，随着科技企业在消费领域竞争日益激烈，资本开始逐渐转向产业互联网，因为ToB的生意更稳定，更有发展空间。

此前，亚马逊AWS一直在企业和政府业务这一块具有普遍的领先地位，最近一年的销售额超过了300亿美元，远高于微软。微软Azure也拿下过一些大项目，包括零售公司Kroger和电信巨头AT&T的订单，但这些都无法JEDI这样规模庞大、要求严格的项目相提并论。如果微软能成功完成JEDI的建设，将极大促进Azure的业务能力和行业声誉。

有分析师表示，微软拿下JEDI这个项目，具有里程碑式的意义，将改变未来十年内云计算领域的竞争格局。拿下合同后，美国当地时间周一，微软股价应声上涨3%，再次突破历史新高。