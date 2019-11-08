大疆Mavic Mini无人机：2699元，赋予每个人上帝视角

2017年的时候，“晓”Spark第一次把无人机和普通人的距离拉近到只需要3000元出头就能拥有的水平，尽管如此，两年的时间下来，无人机的角色仍然主要是用于专业航拍创作中的生产力工具，并没有真的成为普通人生活中另一个记录日常的眼睛，原因有很多，相信大疆自己也一直在总结，要不然，它不会选择再推出一款比Spark还要亲民的机型。

隶属于便携航拍创作的“御”Mavic系列迎来了它的最新成员Mavic Mini，2699元的发售价格也创下了大疆官牌无人机的新低，这是大疆向大众抛出的又一根橄榄枝，这次我们会不会愿意接纳无人机这双眼睛盘旋在头顶，为社交圈的发帖提供与众不同的上帝视角？

Mavic Mini的成功率也许比Spark要大不少，但它终究还是会面临上面这个直击本质的问题。而这个问题，我们每个人都会提。

折叠，瘦身，都有了

2017年Spark创下了大疆无人机体型小型化的记录，如果不是当时大疆的工程师们还没找到办法把Mavic机身上桨臂折叠的机械结构导入到小机身上，可能今天也就没有Mavic Mini什么事了。

2019年，大疆找到了这里面的诀窍，成功把Mavic的折叠桨臂结构小型化，从这一角度看是补完了当时Spark出来时一部分人提出的遗憾。和现行的Mavic 2变焦版对比，可以看到二者占地体积上有着显著差距。Mavic Mini平面面积大约要比Mavic 2小一半，高度也要低一些。

为了把这个便于收纳和携带的机械结构放在如此小的机身上，大疆必须作出一些取舍，首先被放弃的便是部分传感器，之前Mavic要带身上的前视、后视，以及两侧的传感器，对Mavic Mini来讲都是多余的负重，Mavic Mini只需要留下确保降落安全，悬停不产生偏移的底部摄像头就可以对付了。

如果看了我们之前有关它发布活动的文章，你可能还会对大疆之所以敢于使用这种手段减重瘦身而留有印象：大疆从炸机数据分析得出的结果是，把无人机飞炸的都是老手，因为他们敢做危险的动作；新手上来一般都小心翼翼，那些平面上的避障传感器也发挥不到太大的用途。

这从另一个侧面也说明了Mavic Mini的目标受众，它就是想要引诱那些还没有接触过无人机的人群，希望凭借自己轻巧的身躯和独一无二的视角，让他们在生活中能轻松体验到超出日常拍摄认知的手段。

从身躯的轻巧方面而言，Mavic Mini在维持有最大爬升高度500m（默认为符合安全法规而设置的虚拟围栏限高为120m），无干扰操作距离接近2.5km（实际飞行环境，默认虚拟围栏限远480m），3级微风100m高空最大飞行速度约12.7m/s（45.72km/h）的优秀飞行性能前提下，还把机身起飞重量压缩到了250g以下，的确是没有对手的，大疆在无人机领域的主宰力可见一斑。

不过还是要说，尽管飞机自身已经做到了难逢敌手的小巧轻便，只是仅仅带着差不多一罐饮料大小的Mavic Mini出门，受单次实际飞行续航20分钟左右的限制，它的战斗力明显不太够；如果要在复杂的城市环境或室内场景中飞，那桨叶保护罩也是不能少的。把这些都算上，最后你还是需要一个背包装下包括三颗电池、充电管家以及遥控器等附件的便携收纳提包。所以一般来说，都会推荐购买畅飞套装。

当然，如果你的工装裤口袋够多，你也可以试试只带飞机，电池和遥控器看。只是大疆现在没有给Mavic Mini做单个机体的保护袋，你要自己想想办法如何让机身和桨叶不会在口袋里产生损伤，如果桨叶坏了，拆装比以往要麻烦，你得用搭配的螺丝刀拧半天。

大幅降低航拍上手难度

为了配合这次以新手为目标的Mavic Mini，大疆对目前现有的操作要进行大幅简化，最后的结果是一个叫DJI Fly的新app。搭配DJI Fly，Mavic Mini的初始化，飞行和航拍执行逻辑都变得直白了不少，更符合手机拍摄的使用习惯。

展开折叠臂，取出遥控器收纳的摇杆并安装，用对应接口的线缆连接好手机，打开飞机和遥控器电源并拆除云台盖，就是你起飞前的所有准备工作。飞机与遥控器的配对完全不需要人工干预。大疆这次取消了手机app的模拟摇杆操控，要飞Mavic Mini必须使用遥控器，个人认为对新手来说，限定单独的实体操控设备很有必要，能最大程度给予上手自信。

大疆为Mavic Mini配备的是三轴机械防抖云台，拍摄角度为-90°~0°的扇形，上面搭的是一枚1200万像素，f/2.8光圈等效焦距24mm的摄像头，在DJI Fly app里，飞手可以用它拍摄最大4000×3000分辨率照片，或者是2720×[email protected]/[email protected]视频。就照片和短片的画质表现，满足手机屏幕观看，社交网络分享绝对没问题，更多人会因为这来自空中的视角而感到新奇：怎么做到的？

对新人来说，他们往往担心的不是画质，而是怎么拍——完全不用忧虑，DJI Fly app把这个拍摄界面做到和手机一样直观，快门旁边是照片库和模式切换，完完全全的手机拍摄app操作逻辑。当然，在手机被遥控器夹具夹住的时候，当然会推荐遥控器肩部的拍摄照片/录制视频实体按键，尤其是当你的手机是全面屏手机时，这种靠近屏幕边缘的按键操作起来会有点麻烦。

也正是因为这个问题，放在屏幕左边的起飞/降落图标点按对手指粗的飞手会不太友好，推荐新手熟悉一下遥控器的快速起飞操作，双摇杆往中间内侧相对斜推启动旋桨，然后直接上升。至于降落，因为大疆保留了底部传感器用于准确悬停，在降落时这个摄像头也会用于确认降落安全，让你可以直接左摇杆拉到底落地。一键返航则没有什么办法规避，要么直接飞到它没电，要么远飞到它与遥控器丢失连接，这样飞机会自己回来。

得益于三轴机械云台的防抖性能和Mavic Mini机身本身优秀的空气力学设计，Mavic Mini拍出来的航拍片段画面非常稳定，只要自然风别太大就行（我试飞的两天都是3级左右的微风，画面没有任何抖动），那些怀疑Mavic Mini太轻容易被吹跑的朋友可以放下心理包袱大胆飞起来。

相信很多新手在自行寻找构图运镜一段时间过后就会碰到创作疲劳感的现象，这种时候可以借助大疆祖传下来的多种一键短片模式一键出片，然后直接使用DJI Fly app现场剪辑，轻松获得可以上传朋友圈的10秒视频。

（主界面图库点创作，按照模板导入就自动剪辑好，右上角可以直接分享）

和以往一样，DJI Fly app也给到了冲天、渐远、环绕和螺旋四种运动拍摄路线，这些历经航拍前人经验验证的运镜方法每种都有自己独特的趣味，对喜欢探索新视角的人来说绝对受用。

不过另一方面，由于Mavic Mini移除了周身的绝大多数传感器，在密集建筑群，或是植被绿化带环境中飞行时，一定要确保一键短片的路线不会撞上其他建筑树木等物体，不然会对飞机乃至行人造成危险。而且，不要忘记安装上桨叶保护罩，它能有效降低撞击树木枝桠后直接炸机的几率。

做适当的减法

Mavic Mini虽然减重，但飞行时间却并没有缩水多少，这么小一飞机，一节电池仍然能提供20分钟出头的实际飞行时间，如果购买畅飞套装，3颗电池提供的一小时飞行时间足够覆盖你出门航拍的需要了。遥控器的续航大概可以坚持7~8节电池飞行的时间，充电时间大概是一个半小时。

畅飞套装内按照大疆传统，也提供了带有三个电池槽位的充电管家。不过和以往略有不同的是，Mavic Mini的双向充电管家可作为充电宝使用，而为此它也牺牲了同时给多块电池同时充电的能力，虽然搭配的是18W的快充头，充电的效率相比它的长辈们还是会降低不少，没有三四个小时没法准备万全。

在保证了关键性的航拍体验之后，Mavic Mini自身的操作功能上也去掉了很多花哨的东西，不光是周身的传感器，在Mavic系列前辈们身上能找到的指点飞行、智能跟随、还有手势操控等功能，Mavic Mini都不具备。

其实很好理解，这么做一是为了体现产品的分级，体现Mavic Mini和Mavic 2系列的差异化——这在大疆的履历里并不多见，要知道这是一家经常被调侃成“老用户不如狗”，只顾着产品技术迭代，而对市场营销策略漫不经心的工程师性格厂商，Mavic Mini能这么做说明大疆确实有好好想过这些外界的抱怨。

另一方面，这样能让Mavic Mini为新手提供极简式的飞行航拍体验，过多的功能呈现会给用户造成不必要的注意力分散而使他们手足无措，Mavic Mini通过新版DJI Fly app对航拍核心功能着重强调，更容易让初次接触的人快速熟悉如何创作出自己的航拍日常并分享给他人，这是一种更加切合实际的理念。

解锁无人机航拍天赋的新钥匙

一件事情在真正尝试去做之前，你永远不可能知道自己是不是适合它，摄影是如此，航拍更是一样，以往尝试航拍的成本都有点高，而且不算特别方便，而现在Mavic Mini不光把试水的门槛拉低到3000元以下（2699元单机，3399元畅飞套装），而且把航拍所需要的繁复阵仗已经尽可能简化，使自己成为大疆产品线里上手最简单，携带最轻松的无人机。

Mavic Mini就是这样，一块叩开航拍大门的敲门砖，如果你因为它打开了某个奇怪的开关，爱上了航拍的上帝视角，那你就是Mavic 2的潜在用户；如果没有，它在你书架上占据的空间，也绝对比Spark小。