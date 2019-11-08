诺基亚电视“露面”，智能电视战局从印度开打

继摩托罗拉之后，诺基亚目前也与电子商务巨头Flipkart合作，在印度市场推出了……智能电视。

没错，是诺基亚牌电视机。这也是继小米、一加等智能手机品牌涉足智能电视领域后，又一家跟风而来的手机企业。

No.1智能电视市场有多大机会？

印度电商Flipkart本周三发表声明称，它与诺基亚建立了战略合作关系，不久后将在印度市场推出诺基亚品牌的智能电视产品。

Flipkart的发言人对此表示，“Flipkart将利用其对印度消费者需求的了解，开发、促进诺基亚品牌智能电视的生产和销售。”据悉，诺基亚品牌的智能电视将采用JBL的音响系统，这也是JBL和诺基亚首次进入印度电视市场。

究竟是智能电视行业有座金山？还是印度市场的钱很好赚？这么多手机厂商为何都在印度跨界押注智能电视？

目前，印度市场充斥着多个智能电视品牌。根据国际数据公司（International Data Corporation）亚太地区相关数据显示，小米在印度智能电视市场占有率最高，居领先地位。据IDC的报告显示，以低价位、高性价比智能手机著称的中国品牌小米，目前占据了印度智能电视市场39%的份额，LG、索尼和三星分别以15%、14%和12%的市场份额紧随其后。

同时，另一家中国智能手机制造商一加（OnePlus）也在近期加入了这一行列，今年9月一加宣布推出两款智能电视——OnePlus TV Q1和Q1 Pro，同时一加还承诺在未来三年将投资10亿卢比，重点将放在技术研发上。

一加在2018年就在海得拉巴（印度南部城市）启动了研发项目，主要为其Oxygen OS Android UI用户界面开发印度特有的软件功能。一加之后，华为也宣布计划明年在印度推出自有品牌的智能电视，它不会选择在谷歌的Android电视操作系统上运行，而是运行在华为自主研发的Harmony OS操作系统上。

众多智能手机品牌跨界出击后，诺基亚依靠的又是什么？

Flipkart高级副总裁兼品牌与电子产品部门主管阿达什·梅农（Adarsh Menon）对此表示：“诺基亚是一个享誉全球的技术品牌，享有巨大的品牌号召力，因此我们很高兴与他们一起开始这一旅程，将这一品牌扩展到快速增长的电视领域。”。

诺基亚的手机在印度家庭中算是较为常见，不过对于在印度购买智能电视的客户来说，情怀肯定不能当饭吃。有调研数据显示，印度用户对于智能电视的音质和智能交互体验不佳，这才可能是用户的主要痛点。

Flipkart显然了解这样的市场需求，那么利用JBL和诺基亚的优势打造印度制造的智能电视产品线，似乎更像是Flipkart自己的一个棋局。

对于Flipkart来说，与诺基亚合作不仅仅是一个代工制造的关系，可能涉及一个完整的产品推行战略，包括促销和研发支持的产品开发。Flipkart表示，它进行了前期市场调查，以确定诺基亚电视系列的功能和定位。

显然诺基亚只是一个刚刚开始涉足智能电视领域的智能手机品牌，它更需要仰仗Flipkart在印度市场的能力。从刚刚结束的Flipkart+Amazon电商节日销售业绩中可以看出，当地智能电视的销量大增，分析人士预计印度智能电视市场的份额将会进一步大幅增长。

No.2众品牌抢滩印度电视市场

据当地媒体报道，印度前三个季度线上智能手机和传统电视的销售额创下了新高。约有40-45%的智能电视是通过电商平台销售的，这表明线上购物群体很乐于在网上购买电视产品。

国际数据公司（IDC）估计，目前智能电视占印度电视总出货量的40%，并且正在以55%的年增长率递增。

不仅如此，印度政府还将废除针对制造LED电视所需的液晶电视面板(open-cell TV panel)5%的进口关税，这对于各大品牌来说是一个天大惊喜，因为面板占了智能电视产品组装成本的70%。

智能电视与智能手机之间是不是有什么“市场内因”，才引发手机大厂竞相投身印度的电视红海？

印度是全球最热门的智能手机潜力市场，这已经不是什么秘密了，无论是快速增长的高端市场，还是中低端市场，手机销量的增长有目共睹。但是，即使智能手机市场继续保持其有增无减的增势，一个新的产品类别仍有可能让印度成为各大手机品牌的必争之地。

自从电视出现以来，它一直是印度娱乐的主要来源。目前，人们越来越青睐智能办公和智能家居，而智能电视是这两者的重要组成部分，智能电视需求爆发，也成为印度市场给业界带来的另一个重大机遇。

另一方面，印度智能手机市场在2019年第二季度已经实现了两位数的增长，继续成为全球规模增长最快的竞争重地。更值得注意的是，随着当地电信企业“低价”计划的频繁推出，宽带资费预计也将全面暴跌。

宽带——为智能手机和电视企业创造了机会。正如印度首富穆克什·安巴尼旗下的电信运营商Reliance Jio，在当地市场为智能手机和移动连接所做的举措，其推出的JioFiber宽带服务策略快速推动了宽带业务的渗透率。别忘了，JiO也是印度知名手机企业之一。

可以说，宽带的迅速增长刺激了智能电视的需求。Goldstein Research分析师预测，到2024年，印度智能电视市场将达到204亿美元，在预测期内（2017-2025年）的复合年增长率将达到4.7%。

或许，这个即将爆发的需求正是那些手机大厂的心动所在。在手机业务增势明显或者有待突破的时刻，智能电视的需求增长也给一众手机品牌带来了新的可能。

对于LG、三星以及诺基亚和一加而言，他们不可能继续坐视小米在其主导的平价智能电视市场继续攀升。小米的成功表明，其他手机品牌在印度也有机会分一杯羹。

分析人士预计，随着新品牌的不断加入，印度智能电视市场即将迎来类似过去5年各手机品牌爆发的景象。当然，在智能手机领域的价格战，也会在智能电视领域重演。