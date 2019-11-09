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腾讯进军印度保险市场，已收购一公司10%的股份

2019-11-9 0:34:38来源：新浪科技作者：李明责编：嗜橙评论：

北京时间11月8日晚间消息，国外媒体今日援引知情人士的消息称，腾讯已收购印度保险产品综合平台Policybazaar的少数股权，为后者估值15亿美元。

该知情人士称，腾讯此次从老虎环球基金（Tiger Global Management）手中购买了Policybaaar 10%的股份，占老虎环球基金所持Policybaaar股份的一半。

该知情人士还称，这笔规模为1.5亿美元的交易于本周早些时候签署。腾讯此举是希望在印度发展迅速的保险行业占有一席之地。

今年9月曾有报道称，PolicyBazaar获得了腾讯的战略投资。据知情人士当时称，腾讯计划对PolicyBazaar投资1.3美元至1.5亿美元，投资完成后，腾讯将获得PolicyBazaar 7%至10%的股权。

PolicyBazaar是一家在线保险中介平台，成立于2008年，最初是一个用于学习保险和保险计划的信息门户，如今已经拥有自己的数字保险品牌。当前，PolicyBazaar主要从事各种保险产品的价格、质量和关键效益的比较分析，通过比较保险产品和解决方案驱动的客户服务，为客户提供较为准确的信息。

PolicyBazaar目前已完成了10轮融资，其中融资规模最高的一轮发生在2018年6月，当时获得了2亿美元的投资，由软银愿景基金领投。

除了Policybazaar，腾讯之前曾投资过印度多家初创公司，包括出行服务提供商Ola、教育平台Byju’s和餐饮外卖平台Swiggy等。

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关键词：腾讯保险

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