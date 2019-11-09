这一次，电子烟会“熄火”吗？

一纸政令，让电子烟市场“虎躯”一震。

11月1日，国家烟草专卖局、国家市场管理总局发布通告，敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，要求将电子烟产品及时下架。《通告》同时敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端，敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

消息一出，外界纷纷猜测，坐拥千亿市场的电子烟行业或将迅速“凉凉”，不少媒体除了“心疼”当天上午还在发布电子烟小广告的罗永浩，也开始用“熄火”、“断电”等字眼，形容《通知》发布后的巨大威力。

或许，这次新政出台对于厂家、供应链、品牌商和渠道而言，并不意味着彻底“熄灭”，不少渠道和销售方已经开始大谈“转正”话题了。

厂家只担心订单与现金流下滑



“说不怕、不担心，那是不可能的，只时希望政策别走得太快。”

老梁原本在深圳龙岗经营一家塑料工厂，前几年由于电子烟的兴起，这家已经有十几年外贸加工出口经验的企业，在2018年初年开始转型，为电子烟品牌、组装工厂供应各种造型的塑料塑胶外壳配件。

刚刚感受过深圳电子烟罚单“余波”的老梁，原本波澜不惊，但是这两天却被电子烟新政的出台搅得心神不宁。老梁告诉懂懂笔记，尽管这几天没有发现配件订单数量的变化，但他还是不得不开始琢磨工厂的发展前景了。

“我们现在的电子烟外壳和配件主要供应深圳龙岗、宝安的三家大组装厂。”老梁忧心忡忡的表示，新政敦促电商关闭电子烟店铺、下架电子烟的要求出来后，他周围不少熟悉的原材料供应商已经来电“关心”工厂的情况了。

大家都是被那些玩资本的老赖弄怕了，一会儿是电视厂家欠钱，一会儿是手机厂家跑路，“听说有的跑美国去了，有的被限制消费了，还口口声声说还钱，还啥呀！就这帮老赖还有人说要包容、要鼓励创新呢？说这话的不是傻就是坏！”

的确，大量供应链被拖欠巨款，导致供应链企业破产、无法发薪的情况，对于这些小工厂主而言是历历在目。风声鹤唳之下，如果工厂订单减少，生产遇到问题，那么原材料供应商会随时停止供货，立刻要求工厂将以往“赊账”的材料款付清，“几乎所有工厂都是靠赊材料款，获得相应的资金流，材料供应商又是欠着他们的下家，毕竟下家也是先货后款。”

如今，原材料供应商开始担心起老梁工厂的经营状况，担心电子烟相关的配件工厂会遭遇经营、生产危机。在深圳的电子烟产业带，这样的供应链厂家、组装厂有成百上千家。

“我们周边有大量电子烟代工厂，背后就是大量的外壳、电子元器件、烟弹、锂电池等零部件生产厂家，这个通知可以说是牵一发而动全身。”老梁表示，如果电子烟创业公司（品牌方）发生倒闭潮，那么这些厂家、供应链也将遭受巨大影响。

老梁以自己所在的工厂为例，近百名员工有超过八成分配在电子烟外壳的生产线上（其余承接一些塑料家用品订单）。如果说电子烟销量大幅下滑，那么将有一部分员工面临待岗的问题。

而对于做烟弹的工厂和作坊而言，也有可能因此面临生存危机，“我感觉规定不会一刀切的，这毕竟关乎很多人的工作嘛。”在他看来，这或许是这份通知目前只是敦促电商“下架”电子烟，而未涉及线下销售渠道的原因，“我不是说电商渠道并不重要，只是现在有很多电子烟都是通过线下渠道销售的，线上那点儿可以忽略不计。”

至于未来电子烟行业将如何变化，老梁表示他和圈子里的同行都在密切留意，包括自己在内的几家配件厂已经开始着手调整产能和产品结构，逐渐减少电子烟配件的生产比例，“以前的外贸单子也开始接触，还是要降低环境变化对生意造成的负面影响。”

作为全球最大的电子烟产业带，深圳大量的电子烟代工厂、零配件工厂，或多或少都将受到电子烟新政的影响，众多流水线、作坊也都关注着上下游的市场动态。

那么，敦促电商下架电子烟的新政对于渠道和品牌商的产品销量，到底有多大影响？

创客忙着与工厂通气和互相安慰



“已经和（电子烟品牌）公司通过气了，我们都在积极应对。”

常威是龙岗区一家电子烟代工厂的生产负责人，也是老梁口中的“下家”。尽管托了多方关系，他对懂懂笔记还是充满了戒心，在开始交流时只是提到从新闻上看到了这份通知，并不是很惊讶。实际上，行业内早就有风声传来，大家认为相关的监管方案一定会出台，只是没想到会在月初颁布。

他表示，自己工厂负责代工的几家电子烟品牌，都在通知发布后立即表态了“支持”，而且积极为后续销售渠道、加盟商的合作调整做准备，“其实京东、天猫上卖的电子烟，很多都还没下架，毕竟那么多加盟商的意志不是品牌或工厂能左右的。”

常威表示，过去两天他和品牌方的老总们仔仔细细研究了《通知》的内容，发现本次颁布的通知中，所采用的字眼只是“敦促”，并未明确的指出若违反通知内容，品牌、商家和渠道商会受到什么样形式的处罚。

“我觉得，这还是给我们留了余地的，起码比深圳的电子烟罚单柔和多了。”常威透露，近两年电子烟行业的创业公司很多，证明电子烟具有巨大的消费需求，除了出口，内销也是很大的市场，不会这么简单通过政令、法规监管一下子就予以禁止。

“我们举一个传统香烟的例子，你看看卷烟市场的情况，任何人都知道吸烟有害身体健康，公共场所也积极落实禁烟政策，香烟广告也被禁止，可是烟民依旧无法戒断对香烟、尼古丁的依赖性，烟还是要继续抽的。”常威的眼神中透露出了一丝“你懂的”。

“电子烟有害，尤其是产生的水雾，但这是烟民戒烟过渡的产品。”对于新政要求禁止电商渠道销售电子烟产品，他和周围不少工厂的同行都感觉很正常，“毕竟传统的香烟产品也是不能在淘宝、京东上买卖的呀，所以很多环节还是要纳入正轨的。”

在他和同行们看来，这次通知的目的并非要禁止销售电子烟产品，而是规范电子烟产品的销售渠道。也就是说，渠道和品牌方要逐渐纳入正轨，对市场进行严格规范——尤其是严禁向未成年人出售电子烟。

至于渠道的命运，和电子烟行业打了近五年交道的常威认为，无论是烟草还是电子烟行业，都会留一些小口子，不可能都是无路可走。“你就说严禁在线上卖卷烟吧，真的就没有人卖吗？”

他打开手机闲鱼，输入“口粮”、“懂的秒”等几个名词，指着几个“低调”销售香烟产品的卖家店铺表示，这些家就一直做得挺好。至于禁售电子烟，“你在淘宝上输入电子“姻”看看，是不是已经有大量电子烟产品，烟弹、烟油配件的卖家？”

“很多品牌担心电子烟三个字被电商平台屏蔽，所以都改成了电子姻了。”聊到兴奋处，常威笑着表示，监管部门能想到的问题创业者也早有准备，“反正大家都是明白人，庞大的市场需求也不会突然间就被一纸通知能够轻易改变的。”

当然，目前整个电子烟行业内讨论最多的，是相关主管部门将电子烟纳入正规烟草管制渠道的话题，在常威看来，对于一些品牌、代工厂而言也有可能“咸鱼翻身”，“能领到正规行业牌照，从事电子烟的生产更好呀，卷烟厂就都是正规军呢。”

包含常威在内，不少电子烟创客、代工企业都紧盯着此次通知中的“敦促”一词，也在等待着第二版、第三版《通知》中关键词的变化。他们认为目前行业仍然处于管制的最初阶段，创业者、工厂和渠道还有时间、空间，可以作出相应的应对办法以及整改措施。

零售商赞成监管，供需关系或被重构



“对于我来说，加强监管肯定是一件好事。”

在南山科技园附近一排排营烟酒茶铺里，阿强经营的香烟门店并不起眼，他也是为数不多愿意和懂懂笔记谈起电子烟监管话题的店家之一。和创业者、代工厂的态度不同，他对主管部门出台的《通知》感到喜出望外，并且吉利赞成将电子烟产品列入烟草管制。

阿强表示，深圳外来人口多，烟民数量较大，购买他香烟的顾客大部分都是在附近上班、居住的年轻人。从一年前开始，因为电子烟流行，他的香烟销量明显在下滑。

“年前同行推荐的，我也代理了一些电子烟产品，放在店里面销售。”阿强表示，不少年轻消费者看到店里有电子烟都想购买尝鲜，尤其是一次性“小烟“最受顾客的欢迎。

相比传统香烟，他店里销售的电子烟产品利润的确高出一些。然而，自从几个月前朋友告知他，有烟草稽查人员在对市场上销售电子烟、代烟产品的门店进行查处之后，他已经有两个月不敢堂而皇之的售卖电子烟以及相关产品了。

“很多烟酒店都是悄悄在卖电子烟，不知道会不会被稽查，反正是别惹事吧。”阿强告诉懂懂笔记，就他所知，周围商圈就有四、五家烟草店悄悄卖着电子烟产品，“一般都是对比较熟悉的老顾客，才敢推介给对方。”

在他看来，如果说监管电子烟的第一步是敦促电商平台关闭电子烟店铺、下架电子烟产品，那么下一步很有可能电子烟产品也将和普通香烟一样，归属主管部门来管理。

“我觉得渠道会不会是像烟草专卖一样，只有具备销售资格的零售店才能卖电子烟呢？”他大胆地猜测道，如果电子烟归正规渠道管理的话，以后只能通过线下正规的授权渠道购买，“也许价格会高一些，毕竟要和香烟一样交税的。”

阿强分析，这对于烟酒销售渠道而言是一件好事：其一，能够弥补日益低迷的传统香烟销量；其二，可以避免电商、线上卖家的低价竞争，“反正让烟民戒烟肯定很难，就看将来电子烟产品怎么卖了。”

阿强表示自己和周围卖电子烟的商家都认为，如果电子烟是通过线下烟草专卖渠道销售的话，那么对于烟民而言也是一件好事情。毕竟相关主管部门会针对电子烟产品的设计、制造和生产出台行业标准，规范电子烟厂商，减少产品超标添加物质对人体的伤害。

“我自己也是资深烟民，但现在店里的电子烟产品我是敢卖不敢尝的。”他无奈地表示，目前市面上销售的电子烟产品有不少还是三无产品，“那个雾吸进肺里，还不知道有什么样的副作用呢。”

结束语

此次，国家烟草专卖局、国家市场管理总局发布了电子烟电商渠道的管理办法，可以视作是监管、规范电子烟行业的第一步。对此，部分厂商、品牌方和渠道商看法各异，有的依靠盲目分析、解读通知内容，进行自我安慰。有的则未雨绸缪，在销售和生产方面积极应对诸多不确定的因素。

究竟如何规范、如何进行监管甚至是将电子烟行业纳入正轨，现在谁也说不准，谁都只能是猜测。而对于有关部门而言，此次监管的通知更像是在投石问路，厂家、企业、市场、消费者的种种反应，或将成为制定下一项法规的重要依据。