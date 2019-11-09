众泰汽车：控股股东铁牛集团所持7.86亿股被司法冻结

【TechWeb】昨日晚间，众泰汽车发布关于控股股东股份被司法冻结的公告。公告显示，众泰汽车控股股东铁牛集团所持7.86亿股被司法冻结，占其所持股份比例的61.97%，占公司总股本的38.78%。

众泰汽车表示，经公司向控股股东铁牛集团问询，铁牛集团尚未收到与本次司法冻结和轮候冻结相关的通知或法院裁决资料，司法冻结和轮候冻结原因尚需进一步确认。

截至公告披露日，铁牛集团共持有公司股份总数为786,250,375股，占公司总股本的38.78%，累计被质押的股份数量为647,849,058股，占公司总股本的31.95%；累计被司法冻结的股份数量为786,250,375股，占公司总股本的38.78%。

关于控股股东股份被司法冻结缩带来的影响，众泰汽车表示，公司与控股股东为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东及一致行动人均保持独立，截至目前，公司控股股东所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项暂时不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司仍在生产销售，但产销同比均有大幅下降。

10月份，有消息称包括众泰汽车在内的4家车企被某银行列入年底进入“破产”程序名单，随后众泰汽车发公告澄清，称公司生产经营一切正常。不过，众泰汽车欠款比克电池等供应商的数亿账款事项则遭到实锤，比克电池已对众泰汽车提起诉讼，此案目前正在审理中。