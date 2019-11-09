Palm：3.3英寸小屏安卓机来了

接触电子设备比较早的朋友，应该对Palm这个品牌不会陌生。在个人计算设备从桌面端向移动端转型的几年时间里，Palm扮演了的非常重要的角色。可惜后来因为多种原因所致，Palm并没有顺利搭上智能手机普及的快车，渐渐从普通消费者的视野里消失了。

经过多年的沉寂之后，Palm在去年推出了品牌重组后的首款产品Palm（和品牌同名，没有后缀），而最近这款产品也推出了国行版本。本周极客之选得到了一个把玩它的机会，下面我们就通过图赏的形式快速了解一下这款小巧的手机。

Palm最大的特点便是小巧，形象一点来说它平面只有一张信用卡大小，重量为62.5g。极客之选也体验过一些小巧的手机，但Palm应该是目前我们用过最小的一个，尤其是在大屏手机当道的今天，拿起手它确实有一种「轻若无物」的感觉。

虽然很轻巧，但Palm并没有廉价感，它的做工还是很精致的，前后均为大猩猩玻璃，铝合金中框具有一定的弧度，这样的「三明治」设计像不像一个小号的iPhone？

配置方面，Palm屏幕大小为3.3英寸，因为屏小的原因PPI达到了445，看起来还是很精细的。Palm采用了高通435芯片，3+32GB存储空间，机身上没有音量键和耳机插孔。

虽然体积大幅缩减，但Palm依然保留了前后的摄像头，它采用了前置800万+后置1200万像素摄像头的组合。Palm没有指纹识别模块，但是前置摄像头可以用来进行人脸解锁。

系统方面，Palm搭载Android 8.1系统，系统app的图标经过了特别设计（第三方app统一为矩形），整体使用起来和其他Android设备并没有什么不同，我们也尝试安装了微信、微博和抖音等热门应用，完全没有问题，当然小屏幕体验会有所不同。

Palm的电池容量为800mAh，接口为Type-C，官方表示待机时间可以达到三天以上。值得一提的是，它还支持IP68防水，可以在水上运动场景中使用。

Palm是一个迷你手机，但也可以视作是一个能打电话的可穿戴设备（早期上市时只有eSIM卡版本）。官方的愿景是Palm能够帮助我们保持在线，同时又尽可能地降低打扰，它的系统中也内置了「生活模式」来管理通知减少打扰。

除了手机外，官方还推出了一些附属配件，让它携带起来更加方便。Palm的售价为1999元，感兴趣的话可以保持关注。