Python 取代了 Excel 在银行业务中的地位？

在金融领域，一个初级银行家或者交易员，所具备的能力包括了解Excel中所有关于金融建模的知识。但是，现在已经不再是这样了，他们还更应该掌握 Python。根据最近在伦敦的Quant会议上 Nomura(野村证券)的副首席数字官Matthew Hampson 所说：

Python 已经取代了Excel。在交易大厅里，你可以看到很多人都在编写Python 代码，在未来三到四年内，这种情况将变得更加普遍。

野村证券，一家日本大券商，也是最早拓展中国金融和投资业务的境外机构之一。1925年成立的野村证券现为日本第一大券商，目前在全球28个国家和地区有办事机构。野村证券有一支新的、不断发展的电子交易团队，成立于2019 年5 月。该团队的任务是通过将人工智能集成到银行系统的证券市场平台，将野村证券的固定收益交易收入提高15%。

Hampson 表示，Python 是一门用处非常广的编程语言，同样适用于金融分析和科学计算，让银行的创新速度更快。金融服务业里的快速创新概念非常强烈，此前是通过 Excel电子表格来驱动，但现在有了一种新的工具：Python。

Wall Street oasis(华尔街 Oasis金融社区)的用户表示，“用数百个 interlock 公式和一个数据表运行一个Excel 模型，该数据表有5 万行和100 列，更新起来需要15 分钟。如果使用基于Python 的模型，该模型有上千个 interlock 相关点和一个底层数据结构，该数据结构有100 万行和1000 个数据属性，却只在一秒内便能完成”。

Hampson 认为，随着Python 的逐渐普及，未来从事金融工作的人们的形象将是改变的，他们将是拥有更多技能，包括金融、定量分析知识以及自动化过程和提取数据的能力。不仅了解金融，更是懂得编程。对此，有人认为Excel在金融领域将面临衰退的危险，因为Python正在提供便利。