纳指领涨美股三大股指，两利好消息无助于蔚来近期业绩

凤凰网科技讯北京时间11月9日消息，星期五美股小幅收高，纳指涨幅接近0.5%，三大股指均刷新历史新高。截至收盘，道指涨6.44点，涨幅为0.02%，报收27681.24点；标普500指数涨7.9点，涨幅为0.26%，报收3093.08点；纳指涨40.8点，涨幅为0.48%，报收8475.31点。

▲两个利好消息并未改变蔚来基本面

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书涨0.22%，亚马逊跌0.13%，苹果涨0.27%，NetFlix涨0.69%，Alphabet涨0.19%，微软涨1.18%。

中国主要科技股涨跌互现，网易跌0.36%，爱奇艺跌2.4%，拼多多跌0.18%，微博涨0.04%，腾讯音乐涨2.94%，阿里巴巴涨0.27%，京东跌0.15%，趣头条涨0.26%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：1药网（涨8.16%），趣店（涨7.02%），信而富（涨5.69%），猎豹移动（涨4.87%），虎牙（涨4.17%），汽车之家（涨3.36%），云米（涨3.3%），小赢科技（涨2.76%），优信（涨2.4%），乐信（涨1.95%），凤凰新媒体（涨1.84%），兰亭集势（涨1.59%），搜狗（涨1.43%），无忧英语（涨1.43%），如涵控股（涨1.43%），好未来（涨1.34%），品钛（涨1.28%），前程无忧（涨1.24%），百世（涨1.23%），简普科技（涨0.83%），斗鱼（涨0.63%），宜人贷（涨0.62%），华米（涨0.61%），世纪互联（涨0.61%），欢聚时代（涨0.59%），途牛（涨0.32%），畅游（涨0.21%），中芯国际（涨0.16%），宝尊电商（涨0.07%）。

与上一交易日持平的公司包括：正保教育、流利说、人人公司。

下跌的公司包括：500彩票网（跌0.1%），中通（跌0.27%），拍拍贷（跌0.33%），易车网（跌0.39%），搜房网（跌0.48%），唯品会（跌0.5%），寺库（跌0.51%），搜狐（跌0.59%），瑞幸咖啡（跌0.91%），陌陌（跌0.92%），金融界（跌1.06%），乐居（跌1.16%），58同城（跌1.23%），新浪（跌1.32%），网易有道（跌1.4%），聚美优品（跌1.44%），触宝（跌2.04%），哔哩哔哩（跌2.18%），携程网（跌2.18%），小牛电动（跌2.51%），新东方（跌2.59%），UT斯达康（跌3.04%），蔚来（跌4.35%），达内科技（跌4.6%），迅雷（跌11.66%）。

过去数天，两个利好消息推动蔚来股价大幅上涨。第一个利好是蔚来称10月份汽车交付量环比9月份增长25%;第二个利好是宣布与英特尔旗下Mobileye达成联合开发自动驾驶汽车的战略合作协议，将首先在中国市场销售自动驾驶汽车。虽然10月份汽车交付量环比增长了25%，增幅确实不低，但必须考虑到的是，9月份的基数是非常小的，除非蔚来能够在未来相当长一段时间内持续增加汽车交付量，否则10月份汽车交付量增长真不值得过分激动。在公布与Mobileye达成合作协议时，蔚来称它将“生产由Mobileye设计的基于其4级自动驾驶套件的自动驾驶系统”。在合作中，蔚来的分工是量产这一系统，并把它整合在Mobileye支持的车型中，安装这一系统的汽车将被应用在Mobileye的网约车服务中，以及面向消费者销售的汽车中。它们将首先在中国市场销售安装有自动驾驶系统的汽车，而后再进入其他市场。问题是这两个利好消息是否只能在短期内拉升蔚来股价，市场消化这两个利好后蔚来股价是否会再跌回原形。过去3个月，TipRanks追踪的5名分析师中，有4个人对蔚来股票评级为“持有”，1人为“卖出”。蔚来目标股价为2.05美元，与其当前股价基本持平。10月交付量和与Mobileye的合作确实很重要，但华尔街认为这两个因素不会对蔚来近期业绩产生重大影响。因此，它的生存仍然是个问题。短期投资蔚来有一定价值，这两个利好不足以成为长期持有蔚来的理由。

▲图：阿里巴巴推进香港上市计划

阿里巴巴正在考虑启动在中国香港的上市进程，融资至多150亿美元。阿里巴巴预计上市申请最早将于星期二获得香港上市委员会批准。据路透社称，上市过程和邀标定价将在11月25日所在的一周完成。阿里巴巴原定今年8月在中国香港上市，但因外部原因中止。据分析师称，预计阿里巴巴将继续在香港上市的计划，因为它把这看成是多元化融资方式的一个渠道。新的上市时机，意味着阿里巴巴将有机会向潜在投资者展示双11狂欢节后的销售数据。去年双11狂欢节，阿里巴巴平台销售额达到300亿美元，预计今年还将有不小幅度的增长。相比之下，零售分析师认为网络星期一美国电商销售额约为100亿美元。阿里巴巴上周发布的第二季度财报显示，营收为1190亿元人民币，超过华尔街预期，但增速有所放缓。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：Yelp（涨15.44%），GoPro（涨5.96%），高通（涨4.5%），速汇金（涨2.62%），爱立信（涨2.38%），赛门铁克（涨2.01%），摩托罗拉系统（涨1.7%），Box（涨1.44%），Fibit（涨1.43%），艺电（涨1.07%），Groupon（涨1.03%），Salesforce（涨1.01%），SAP（涨1.01%），PayPal（涨0.95%），甲骨文（涨0.91%），思科（涨0.85%），VMware（涨0.8%），Zynga（涨0.8%），Slack（涨0.79%），LendingClub（涨0.75%），eBay（涨0.72%），惠普公司（涨0.67%），Adobe（涨0.58%），Twitter（涨0.55%），博通（涨0.54%），特斯拉（涨0.48%），英特尔（涨0.38%），Pinterest（涨0.35%），Snap（涨0.21%），恩智浦（涨0.19%），黑莓（涨0.18%），iRobot（涨0.14%），AMD（涨0.03%），索尼（涨0.02%）。

与上一交易日持平的公司包括：诺基亚、戴尔科技。

下跌的公司包括：IBM（跌0.06%），Lyft（跌0.14%），Spotify（跌0.22%），英伟达（跌0.27%），动视暴雪（跌0.46%），Uber（跌1.35%），西部数据（跌2.29%），美光科技（跌2.5%）。

▲图：AMD股价变动趋势

在新产品和盈利能力提高的拉动下，过去数年AMD打了个翻身仗，股价也因此水涨船高。在现任CEO苏姿丰（Lisa Su）领导下，AMD在芯片制造工艺方面超过了英特尔，产品在速度和性能方面获得了优势。AMD目前在利用7纳米工艺生产芯片，英特尔的10纳米工艺还磕磕绊绊呢。在PC和服务器芯片领域，AMD一直在蚕食英特尔市场份额。10月29日发布的第三季度财报显示，AMD利润符合华尔街预期，但营收不及预期，而且对第四季度营收的预期也低于华尔街。与其他芯片厂商一样，AMD目前也面临需求周期性下滑的困境。目前AMD股价接近13年来高点。IBD MarketSmith数据显示，AMD股票目前仍然值得买入。AMD股票IBD相对强度评分为96，这意味着在过去12个月内，它的表现超过96%的股票。但是，AMD股票的IBD综合评分为82，增长最快的股票的综合评分为90或更高。在29只没有芯片制造工厂的芯片股中，AMD排在第8位。

▲图：微软、苹果和Alphabet股价变动趋势

美股三大股指刷新历史新高对科技巨头是个利好。星期五，微软、苹果和谷歌母公司Alphabet股价创下新高。最近一个财季，三家科技巨头营收均超过华尔街预期，微软和苹果的利润也超过预期。过去8个交易日中，苹果有7个交易日是上涨的，市值达到1.18万亿美元，高于微软的1.11万亿美元，成为世界上市值最高的上市公司。今年以来，苹果股价累计上涨65%，微软上涨44%，均远远超过标普500指数23%的涨幅。Alphabet涨幅为25%。三家公司市值合计占到标普500指数成分股的约12%。今天常规交易中，微软、苹果和Alphabet股价涨幅分别为1.18%、0.27%和0.19%。