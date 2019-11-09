直击2019英特尔科技开放日：更强的酷睿，更快的Wi-Fi 6

无论是台式机还是笔记本，讨论电脑性能的时候不可能绕过英特尔酷睿。从十代酷睿Ice Lake、Comet Lake发布，到最强游戏处理器酷睿i9-9900KS，再到Cascade Lake酷睿X与至强W2200系列打造的工作站和创意设计PC，短短数个月内英特尔已经刷新了不少产品线。

在2019英特尔科技开放日上，英特尔将近期的新品一并摆开，向人们展示在一年时间内，PC进化的成果。

性能加速与AI崛起

英特尔认为，消费者挑选笔记本电脑的理由在于他们最关心、最想关注的事物，其中有66%的消费者购买笔记本主要作为学习和工作的工具，而39%的消费者则会倾向于在笔记本电脑上玩游戏。无论出于何种目的，笔记本的性能表现都将直接决定消费者在笔记本上的体验。

新推出的十代酷睿Comet Lake、Ice Lake两款产品给笔记本的运行效率再提升了一个台阶。其中Comet Lake采用14nm工艺打造，但核心数量最高提升到了6核12线程，最高睿频更是达到了4.9GHz。

更重要的是成熟的Comet Lake对现有笔记本模具有良好的兼容性，在推出的同时已经有超过90款机型表示会加入Comet Lake阵营。而趁着双十一促销期间，多款表现亮眼的笔记本悄然上市，例如联想小新Pro就提供了6核12线程酷睿i7-10710U，16GB，512GB的配置，价格也相当诱人。

Ice Lake基于英特尔Sunny Cove CPU微架构，采用备受期待的10nm制程工艺。英特尔在更先进的工艺内塞入了了全新第11代核显架构，支持DX12的VRS，在相同画面下通过压缩不必要的细节和图像资源，达到节省运算加速渲染的目的。同样，这项新功能需要硬件底层支持后才能实现。

此外英特尔也首次通过Deep Learning Boost将大规模人工智能AI技术引入PC。这使得笔记本可以获得2.5倍的人工智能性能,专门针对低延迟工作负载。其中，第11代核显起到了十分重要的作用，它可以为重度推理工作负载提供速度高达1万亿次浮点运算的矢量计算。

Deep Learning Boost同样也被运用在了Cascade Lake酷睿X与至强W2200系列中，这使得至强W2200系列每秒处理图像性能比上一代处理器提升了2.2倍，比三年前提升了16.1倍。酷睿X也比上一代提升了2倍，比三年前同定位处理器提升了7.9倍。

在现场演示中，无论是核显性能的游戏体验，还是AI对图片高清化、重塑对焦点的性能加速，Ice Lake携带第11代核显都表现出了比友商更快的速度。

更快的Wi-Fi 6

在Wi-Fi 6正在大举推广的同时，英特尔也推出了一整套端到端的Wi-Fi 6解决方案。具体的说，英特尔Wi-Fi 6速度要更快，它比普通Wi-Fi 6多占用了80MHz通道带宽，使得英特尔Wi-Fi 6（Gig+）具备了160MHz通道带宽，比主流Wi-Fi 6解决方案再快2倍。

这是一套需要路由器、移动设备都同时搭载Wi-Fi 6（Gig+）方案的技术，目前有包括TP-Link Archer AX50、Nighthawk AX4在内的路由器采用的是英特尔Wi-Fi 6（Gig+）方案。

而在今年内，预计会有100多款PC会将英特尔Wi-Fi 6（Gig+）方案作为配置选项，其中包括第八代酷睿博锐、第九代酷睿搭配Wi-Fi 6 AX200（Gig+）以及已经集成的第十代酷睿Ice Lake。

Wi-Fi 6（Gig+）方案除了带来更快的连接速度外，也可以更好的解决网络堵塞和信号的问题，特别是在环境信号复杂、混乱的场景中，Wi-Fi 6（Gig+）能提供更好的网络传输效果，这一点是Wi-Fi 5以前的标准无法比拟的。

PC进化时

处理性能更强、连接速度更快成了英特尔新平台的目标，事实上英特尔将第十代酷睿Ice Lake处理器定义为一套高度集成的移动PC平台，拥有全新的CPU内核架构、全新的第11代核显、一台高性能AI PC，并集成Wi-Fi 6（Gig+）和雷电3标准。

Ice Lake正在让部分PC走向智能化，随后而来的雅典娜计划，更是依照英特尔定下的关键体验指标，把更多笔记本推向与智能手机易用性看齐的程度，其中包括即刻唤醒、随时随地响应能力、长电续航。

如同现在已经没有人提及超极本概念一般，英特尔的目的是让雅典娜计划最终普及到每一台笔记本，让每一台笔记本都能拥有更好的性能、操控体验，让PC再次向上推进一个层次。

而在当下，让第十代酷睿惠及更多人是英特尔的首要任务。接下来，他们会联合3个电商平台，6个业界合作伙伴，打造横跨3个月的电商促销活动，其中就包括双11，双12以及接下来的假期促销季。是的，无论手机如何智能，需要码字、批量修图、整理视频的你，目前还找不到一个笔记本的替代品。