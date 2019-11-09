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GitLab总监疑似因不满公司禁止雇用中国与俄罗斯人而辞职

2019-11-9 8:56:29来源：开源中国作者：oschina责编：远洋评论：

GitLab风险与全球合规总监Candice Ciresi疑似因不满GitLab禁止雇用中国与俄罗斯人而辞职。

此前GitLab在其官网上发布了一项声明，禁止了雇用中国与俄罗斯人。

更新的招聘流程规定：

GitLab不会给中国/俄罗斯公民提供offer

那些有权限访问客户数据的员工，现在也不能移居到中国或俄罗斯

近日有消息称GitLab风险与全球合规总监Candice Ciresi因不满公司这一决定而离职，根据 Business Insider的报导，Candice在关于GitLab的这一决定的讨论中表示辞职：由于我相信GitLab正在从事歧视性和报复行为，所以我已辞职。（如上图所示）

但是GitLab删除了该评论，但其评论通过电子邮件已经发送给了订阅此特定讨论的GitLab用户。GitLab随后对此作出解释：“部分原因是因为Ciresi的评论，我们确实决定对此帖子进行审核，因为在此问题流中已经存在针对GitLab员工的个人和身体威胁。”

自称Candice Ciresi的用户在Reddit上发布了相关信息，详情可以查看：

https://www.reddit.com/r/gitlab/comments/dtfccm/gitlabs_director_of_risk_and_global_compliance 

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关键词：GitLab

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