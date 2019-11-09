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技术至上：科技公司“统治”全球品牌百强（图）

2019-11-9 9:02:15来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间11月9日消息，据Interbrand年度“全球最佳品牌榜”，2019年与2001年相比最有价值品牌因科技的影响力变化显著，表明了科技公司在短时间内可以扩展成庞大品牌的程度，从而取代一些世界上最知名的公司。

据Interbrand，2001年，报告统计的100个品牌的总价值为9880亿美元。如今该价值则达2.1万亿美元，平均复合年增长率为4.4%。多年来，全球科技巨头在排行榜中迅速攀升，如今已占品牌总价值的很大一部分。

实际上，科技公司的品牌总价值接近7000亿美元，在全球十大最有价值品牌中占到半数。苹果公司连续第七年蝉联全球最有价值品牌的称号。谷歌与亚马逊则位列其后。

而在2001年的排名中，只有31个品牌在今年的“全球最佳品牌”榜保持不变，包括迪士尼，耐克和古驰。而可口可乐和微软是少数仍保持在前十名的公司。

Facebook跌落前十名，排名下滑至第14位。过去一年中，这家科技巨头因数据隐私等问题饱受争议。

此外，越来越多的传统品牌（在奢侈品和零售业中最为明显）正寻求转变，以迎合年轻消费者“科技范儿”的需求。并且在这一过程中，有些实际上已成为科技公司。例如，老牌奢侈品商古驰目前正主要专注于电子商务和社交媒体，以吸引Z世代消费者；同样，沃尔玛最近宣布，正在使用虚拟现实头盔和机器学习驱动的机器人，以试图与亚马逊竞争。

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关键词：苹果谷歌亚马逊

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