内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

电脑已满足不了人类了：开发者拟在图形计算器上运行Windows 10

2019-11-9 9:16:18来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月9日消息 据外媒报道，近日一个独立的开发人员设法破解了可以运行Windows 10操作系统的计算器，但它不是我们通常使用的基本或科学计算器，该设备实际上是惠普的Prime Graphing Calculator图形计算器。

开发人员Ben向人们展示了其在HP Prime图形计算器上运行的Windows 10 IoT（物联网）版本。微软Windows 10目前共有9个独立版本，从Pro到Home到Enterprise。Windows 10 IoT（物联网）是公司专为较小设备所研发的操作系统。

用户可在Windows 10 IoT上运行通用Windows应用（UWP）与后台进程，Glas Thermostat和树莓派（Raspberry Pi）等设备也使用IoT Core图形计算器。Ben表示由于屏幕太小，首次引导尝试失败，并出现了一些操作系统前错误（即尚未退出UEFI引导服务），同时也看不到错误代码。Ben后来设法访问了Windows Boot Manager和Windows 10的启动UI。

▲最终亮屏

目前尚不清楚他如何在只有256MB RAM的计算器上安装Windows 10，但未来几天可能会共享更多细节。不过考虑他还曾经在Windows Phone和OnePlus 6上安装了完整的Windows 10后相信这对他而言也不是什么难事。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 10惠普Prime Graphing Calculator图形计算器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有