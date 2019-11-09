电脑已满足不了人类了：开发者拟在图形计算器上运行Windows 10

IT之家11月9日消息 据外媒报道，近日一个独立的开发人员设法破解了可以运行Windows 10操作系统的计算器，但它不是我们通常使用的基本或科学计算器，该设备实际上是惠普的Prime Graphing Calculator图形计算器。

开发人员Ben向人们展示了其在HP Prime图形计算器上运行的Windows 10 IoT（物联网）版本。微软Windows 10目前共有9个独立版本，从Pro到Home到Enterprise。Windows 10 IoT（物联网）是公司专为较小设备所研发的操作系统。

用户可在Windows 10 IoT上运行通用Windows应用（UWP）与后台进程，Glas Thermostat和树莓派（Raspberry Pi）等设备也使用IoT Core图形计算器。Ben表示由于屏幕太小，首次引导尝试失败，并出现了一些操作系统前错误（即尚未退出UEFI引导服务），同时也看不到错误代码。Ben后来设法访问了Windows Boot Manager和Windows 10的启动UI。

▲最终亮屏

目前尚不清楚他如何在只有256MB RAM的计算器上安装Windows 10，但未来几天可能会共享更多细节。不过考虑他还曾经在Windows Phone和OnePlus 6上安装了完整的Windows 10后相信这对他而言也不是什么难事。