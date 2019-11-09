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满足颜色控：ColorWare推出AirPods Pro颜色定制服务

2019-11-9 9:48:37来源：威锋网作者：Ruins责编：远洋评论：

从11月开始，接连到来的购物季将让大家的钱包开始瘦身运动。作为果粉来说，今年购物季除了考虑要不要更换新的主力设备之外，还有一款绝对实力的苹果配件值得入手，不用说，那当然是AirPods Pro。AirPods Pro号称苹果战力天花板，满足了大家对于主动降噪蓝牙分离式耳机的几乎全部愿望。

只可惜没能等到白色以外配色的AirPods Pro，这点可能令果粉们有些许的失落。想要彰显自我个性，除了买一个花枝招展的AirPods Pro充电盒保护套之外，还有什么办法呢？著名第三方配件商ColorWare又带着他们的多彩色订制服务来了。

曾为AirPods、iPhone、iPad等苹果硬件提供定制喷漆的ColorWare在今天宣布推出针对AirPods Pro的自定义颜色，包含有16种纯色选择和16种金属色选择，纯色和金属色均可提供烤漆或哑光两种风格。

用户在ColorWare官网下单时可以为每个AirPod Pro耳塞以及无线充电盒选择颜色。至于价格，在ColorWare购买定制喷漆的AirPod Pro全套为439美元，包含耳机和充电盒全上色，服务费189美元，如果你不用给充电盒喷漆，价格可以降至389美元，发货时间为4-5周。想要赶上送礼物时机的话，土豪们可要早点下手。

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关键词：AirPods Pro

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