苹果iPhone 11和 iPhone 11 Pro该怎么选？

距离iPhone 11系列在国内上市已经过去了一段时间，虽然在上市因缺少5G支持特性而一度不被看好，但依靠着过硬的产品亮点、诱人的iOS生态、合适的定价策略以及以旧换新等政策的影响，iPhone 11系列已经开始证明自己的价值。

我在首发日购买了一部iPhone 11 Pro，体验了数日之后便对其「三摄系统」产生了极大的好感，而在之后的国庆假期里带着iPhone 11 Pro远赴香格里拉之后，当地原生态的自然景观更是完全释放了三颗摄像头的全部潜力，我只管尽情地按快门，iPhone 11 Pro负责输出一张又一张能引来无数点赞的「大片」。

当然在这段时间的使用中，除了三摄系统以外，iPhone 11 Pro还有许多真真实实提升了体验感受的功能，例如在A13功耗管理和更大电池的加持下，治好了从iPhone XS患上的「一天一充」顽疾。

在这之后，我有幸体验到了iPhone 11。

价格方面，这两部机型就已经拉开了一定的差距，中间的差价至少达到一部iPhone 8的价格使得他们不可能达到相同的水平线，而苹果显然也没有这样的打算。自从iPhone X拉响了全面屏的战线之后，面对水涨船高的iPhone售价，苹果需要一款足够「接地气」的机型来维持iPhone的市场占有率，去年的iPhone XR和今年的iPhone 11便承担起了这样的担子。

只是稍有不同的是，在起售价比去年的iPhone XR低了1000元的定价策略影响下，iPhone 11就显得「香气十足」。

那么对于今年的iPhone 11系列而言，iPhone 11 Pro和iPhone 11除了在屏幕工艺、屏幕大小方面有着差异以外，价格的鸿沟会不会成为影响实际体验中的「关键手」？

如果你还处于不知道选购哪一款机型的踌躇状态，不妨通过这篇文章来下一个「决心」。

6.1英寸可能是最适合全面屏手机的尺寸

和去年的三机阵型一样，今年的iPhone 11系列也包括了6.5英寸的iPhone 11 Pro Max、6.1英寸的iPhone 11，以及屏幕最小的5.8英寸的iPhone 11 Pro。

从iPhone X开始，我就坚信了5.8英寸的机型是全面屏iPhone中尺寸最为合适的，因为它在三围尺寸保持了和iPhone 8大致范围的基础上，却能够显示比iPhone 8 Plus（5.5英寸）还多的画面。

这对于一些先前向往Plus机型的大屏幕，但又无法忍受随着而来的大尺寸三围的「选择困难症患者」来说，算是最好的解决方案。

相比之下，虽然iPhone 11 Pro Max的屏幕来到了历史新高的6.5英寸，但这也预示着单手操作将基本与该机型无缘，更别说今年的iPhone 11系列由于电池容量增大而导致的重量增加，iPhone 11 Pro Max那基本要赶上半斤的重量也难免会成为口袋中的「累赘」。

但随着去年iPhone XR的面世之后，我的观点逐渐发生了变化：6.1英寸可能才是最适合全面屏iPhone的尺寸。

对比一下iPhone 11系列的三款机型，你便能发现我这样说的缘故：

屏幕大小：iPhone 11 Pro Max（6.5英寸）>iPhone 11（6.1英寸）>iPhone 11 Pro（5.8英寸）

三围尺寸：iPhone 11 Pro Max（约等于iPhone 8 Plus）>iPhone 11>iPhone 11 Pro（约等于iPhone 8）

可以发现的是，iPhone 11的尺寸介于iPhone 8 Plus和iPhone 8之间，但屏幕尺寸却比5.5英寸的iPhone 8 Plus和5.8英寸的iPhone 11 Pro要大。

以前在用iPhone XS以及iPhone 11 Pro时，我便发现有时5.8英寸的屏幕会不太够用，特别是在玩一些大型游戏或者处理文档时，会更加显得有些捉襟见肘。

相比之下，iPhone 11的6.1英寸屏幕就显得更加合适，既能够显示更多的内容，整机的体积和重量也不至于太过夸张，算是在iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max之间取得了平衡。

但除了屏幕尺寸和手机体积较为平衡以外，iPhone 11的其他关于屏幕的参数其实有不如iPhone 11 Pro。

因为相比iPhone 11 Pro所采用的OLED屏幕，iPhone 11采用的是LCD材质，苹果称之为「Liquid Retina」。

与采用具备自发光能力的OLED屏幕的iPhone 11 Pro相比，iPhone 11的LCD屏幕只能依靠屏幕下方的背光来发光，这也导致了这两款机型屏幕观感和体验上的一些差异。

例如在显示纯黑图片或者素材时，你明显地感觉到iPhone 11 Pro的OLED屏幕更加能够展示出黑色的「纯净」。相比之下，iPhone 11的LCD屏幕由于无法自发光，所以难免会发出些微弱的白色泛光。

从观感来看，搭载LCD屏幕的iPhone 11在色彩方面和OLED屏幕的iPhone 11 Pro差距不大，而且看起来更加柔和，少了一些OLED屏幕偶尔会过亮而导致刺眼的问题。

但屏幕工艺可能还不是iPhone 11最大的短板，分辨率和像素密度可能才是最大的妥协：

• iPhone 11 Pro Max屏幕分辨率为1242×1688，像素密度为458 ppi；

• iPhone 11 Pro屏幕分辨率为1125×2436，像素密度为458 ppi；

• iPhone 11屏幕分辨率为828×1792，像素密度为326 ppi

可以看出，iPhone 11的6.1英寸屏幕像素密度只有4.7英寸旧款iPhone的水平，甚至低于Plus系列的401 ppi。如果你是从iPhone 8 Plus过渡到iPhone 11的，那么中间的屏幕细腻程度落差可能需要一定的时间才能缓过来。

「如果你看不到像素，其实从某种意义上来说分辨率并没有太大的意义。」这句话是苹果的全球营销副总裁Philip W. Schiller当时回应iPhone XR分辨率时提到的。如今iPhone 11的屏幕素质几乎和iPhone XR一样的前提下，同样也可以套用这句话。

但这句话实现的前提是你使用手机的距离足够远，一旦你将iPhone 11揣近一点的话，还是能够感受到屏幕像素密度低所导致的「颗粒」效果。而在这一点上，iPhone 11 Pro就没有这样的担忧，无论你离手机屏幕多近，都能感受到细腻的显示效果。

三摄和双摄，差距在哪里

从今年的iPhone 11 Pro系列开始，iPhone正式迈入了「三摄时代」。那套从2016年的iPhone 7 Plus沿袭下来的「广角镜头+长焦镜头」正式升级为「广角镜头+长焦镜头+超广角镜头」，苹果将其称之为「Pro级摄像头系统」。

而iPhone 11则升级到了由广角镜头和超广角镜头组成的双摄系统，这两枚摄像头也均为1200万像素，其光学素质也基本与iPhone 11 Pro的广角和超广角镜头一样。

唯一不同的是，iPhone 11 Pro额外配备了一枚长焦镜头，能够实现五倍光学变焦以及最高十倍的数码变焦，相比之下iPhone 11就只能依靠广角镜头来实现数字变焦，而且最高也只有五倍的倍率。

从下面的两组对比照片，你可以清楚地看出iPhone 11和iPhone 11 Pro在变焦画质方面的差距，其中第一组为开启五倍数码变焦的iPhone 11和开启五倍光学变焦的iPhone 11 Pro所拍摄的；第二组为开启五倍数码变焦的iPhone 11和开启十倍数码变焦的iPhone 11 Pro所拍摄的。

毫无疑问的是，搭载长焦镜头的iPhone 11 Pro 将iPhone 11远远地甩在了后头，无论是画质解析度亦或是画面细节，iPhone 11 Pro的表现都要好得多的多。

而且，和上一代同样搭载了长焦镜头的iPhone XS系列相比，iPhone 11 Pro的这枚长焦镜头的光圈由ƒ/2.4升级到了ƒ/2.0，虽然仍然比不上广角镜头的ƒ/1.8，但也算是一个不小的进步。

光圈更大的长焦镜头也因此获得了比前代更佳的画质表现，尤其是在暗光环境或者拍摄人像照片时，大光圈的优势更加明显。

虽然iPhone 11缺少了长焦镜头的加持，但超广角的加入还是使其具有更多的创作空间。

无论iPhone 11 Pro还是iPhone 11都拥有1200万超广⻆摄像头，在120°视角四倍的取景范围下，全景拍照的高度是原来的2倍，大大拓宽了手机拍照的构图空间。在记录壮阔的⻛景、高大的建筑，或身处在狭小空间时，超广角镜头往往能发挥更大的作用。

在我看来，超广角由于其特殊的光学性质和成像风格，驾驭起来比长焦镜头和广角镜头都要难上许多，但就「硬件属性」而言，超广角镜头的重要性应该是大于长焦镜头的。

因为你很难通过后期或者芯片的计算，将一张使用广角镜头拍摄的图片「美化」成一张具有超广角视角的照片，这在物理性质方面是说不通的。而反观长焦镜头所拍摄的光学变焦照片，却可以通过后期调整清晰度或者多帧合成的方式，在一定程度上达到光学变焦的效果。例如苹果今年在iPhone 11中引入的「深度融合」便是一个通过「数字摄影」来弥补硬件短板的例子，它能够通过多帧合成的技术，记录更多的画面细节（也就是我们所说的清晰度）。

下面的这两张对比照便是广角和超广角的视野对比，无需挪动机位，超广角镜头便能拍下更广阔的视场范围，这是广角镜头和长焦镜头所不能及的。

在成像素质方面，iPhone 11和iPhone 11 Pro的超广角照片在环境光充足的场景下，表现十分突出，其成像风格也基本和广角镜头大同小异。但一旦到了光线不足的环境时，超广角镜头的成像便会出现较大的下降。

除了超广角，这一代iPhone 11还引入了「夜间模式」，算是了却了众多果粉一直以来的心愿。但和目前市面上其他Android手机类似的「夜景模式」不用，iPhone 11系列的夜间模式更深得我心。

首先，iPhone 11系列的「夜间模式」无法手动启动，系统只会在识别到光线较暗时才会自动开启，但你可以选择不使用夜间模式，也可以选择更长的曝光时间（一般自动模式下为1~3秒为多）。

按下快门后，会有1秒到最长30秒的等待时间，之后系统会输出一张最佳的夜间效果照片。而且，开启这一模式后，除了会提高最终照片的明亮度以外，照片中的噪点、细节都会有明显的改观。

关闭/开启夜间模式对比：

放大细节对比：

关闭/开启夜间模式对比：

放大细节对比：

iPhone 11和iPhone 11 Pro，该怎么选？

目前这两部机型在苹果官网的起售价分别为8699元和5499元，中间的差价达到3000元，这也在早期引发了「一个摄像头三千元」的笑话。

但调侃归调侃，iPhone 11 Pro和iPhone 11的硬件差距真的值得你多掏三千元来选则前者吗？

我觉得这主要看你的需求。随着苹果今年下调了iPhone 11的起售价，其相比去年的iPhone XR有着将近一千元的跌幅，来到了价格的甜蜜点，整体的性价比高于iPhone 11 Pro系列。

但如果你对手机摄影有着特别的执着，那么显然只有三个摄像头的iPhone 11 Pro才能给你带来更大的创作空间，毕竟今年长焦镜头的升级是十分有诚意的。

至于屏幕尺寸更大的iPhone 11 Pro Max，我个人则不是十分推荐。一来，套上保护壳之后重达半斤的体重十分影响手机对于轻便的体验，再加上今年三款iPhone都已经加入了双卡双待的支持，所以iPhone 11 Pro Max的竞争力也随着变弱，国内外的销售情况，也证明了这一点。

对于大部分人而言，iPhone 11可能是最适合的型号。5000元左右的价格既能体验上全面屏iPhone，而且还拥有超广角摄像头、A13仿生芯片、更长的续航、双卡双待。