IT之家11月9日消息 据inc消息,昨天比尔·盖茨在15条推文中给毕业生们提出了一些非常深刻的建议。虽然他的建议涵盖了从有前途的职业领域(人工智能、能源和生物科学)到立足社会(尽早开始与不平等作斗争,无论你在哪),再到你身边的人(挑战你、教导你、推动你成为优秀者的人),但最吸引眼球的则是比尔·盖茨希望能送给每个毕业生的礼物,那就是《The Better Angels of Our Nature》(《人性中的善良天使》)这本书。

报道中称,盖茨称赞《The Better Angels of Our Nature》的推文发布之后,这本书在亚马逊的销量急速飙升,一下跃居亚马逊网站所有书籍销量的第二名。

据了解,《The Better Angels of Our Nature》是由哈佛大学心理学教授史蒂芬·平克所著,盖茨称之为“我读过的最鼓舞人心的书”。除了推荐的书本身不错之外,国外网友表示盖茨的推荐就像有“魔法”一样,销量就是最好的证明。