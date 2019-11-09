王思聪被限制高消费：不得乘飞机和出入夜总会等

IT之家11月9日消息 今日，中国执行信息公开网显示，王思聪已被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令。

限制消费令显示，法院于2019年8月12日立案执行申请人曹悦申请执行上海熊猫互娱文化有限公司其他合同纠纷一案。因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关规定对熊猫互娱采取限制消费措施，限制熊猫互娱及其（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）王思聪不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为，具体包括：

（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；

（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；

（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

（五）购买非经营必需车辆；

（六）旅游、度假；

（七）子女就读高收费私立学校；

（八）支付高额保费购买保险理财产品；

（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

被限制高消费及非生活和工作必需的消费行为后，其私人飞机应该也在限制范围内吧。人不如狗，可能以后能坐私人飞机的，只有他的狗狗王可可了。